La soddisfazione del sindaco Franco Mundo: «Il mondo della scuola sul nostro territorio ha un’offerta ricca e variegata, per tutta la nostra comunità fonte di grande orgoglio»

Cresce l’offerta formativa del mondo della scuola a Trebisacce grazie al nuovo corso di Scienze Umane che dall’anno prossimo amplierà il già ricco ventaglio dell’offerta formativa di uno dei fiori all’occhiello del territorio, il Liceo Scientifico G. Galilei.

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire a sviluppare le conoscenze e le abilità oltre che a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.

La soddisfazione del sindaco

«Esprimiamo grande soddisfazione – ha dichiarato il sindaco Franco Mundo - per l’autorizzazione concessa all’apertura del nuovo corso di Scienze Umane al Liceo Scientifico Galileo Galilei, in quanto questo nuovo corso aumenterà l’offerta formativa che il territorio di Trebisacce può garantire e costituirà un nuovo attrattore di primaria importanza. Un ringraziamento va al presidente delle Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, e all’ufficio scolastico, che hanno accolto la richiesta dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico G. Galilei, da noi sostenuta con forza e determinazione. Ora è più che mai necessario che la scuola si adegui dal punto di vista dell’offerta a quelle che sono le reali esigenze delle nuove generazioni. Il mondo della scuola sul nostro territorio offre un’offerta ricca e variegata, per tutta la nostra comunità fonte di grande orgoglio».