Dopo l’ulteriore riconoscimento al network di LaC, il presidente del nostro gruppo editoriale, Domenico Maduli, ha inteso esprimere in una dichiarazione la sua soddisfazione per il nuovo traguardo raggiunto dal nostro gruppo, con la premiazione di una puntata del format LaC Salute condotto dalla nostra collega Rossella Galati. La giornalista e conduttrice della rubrica ha ricevuto il prestigioso premio giornalistico "Umberto Rosa".

«Abbiamo ricevuto in meno di un mese quattro riconoscimenti per i nostri giornalisti, per le nostre produzioni, per il nostro modello di lavoro, un modello che parte dalla Calabria e vede in prima linea il meraviglioso network di LaC e che, oggi, vanta all’interno tra le più prestigiose firme del giornalismo calabrese» -ha esordito il presidente Maduli.

«Vince un sistema di lavoro, che porta la firma di un modello, di un sogno, realizzato in una regione con tanti problemi, che non ferma il nostro impegno costante e delle nostre direzioni in prima linea».

LEGGI ANCHE:

Un altro premio per il network LaC, riconoscimento per Rossella Galati

I vasai e carbonari calabresi trionfano con Caracciolo al Festival del cinema rurale

Da LaC Storie al Premio De Seta: Caracciolo vince con La Pita