Buone notizie sul fronte scolastico per la città di Reggio Calabria. L’allievo della quarta classe, sezione Q, Samuele Fortuna, appartenente al liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”, è stato l’unico a superare le selezioni regionali di informatica. Lo studente sarà quindi l’unico a rappresentare la Calabria alle Olimpiadi nazionali che si terranno a Matera dal 17 al 19 settembre. L'evento assume particolare significato in quanto costituisce un’occasione per far emergere e valorizzare le "eccellenze" esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull'intero sistema educativo. Iniziative come questa hanno poi lo scopo di creare le condizioni per preparare gli studenti al lavoro ed agli ulteriori livelli di studio e ricerca. Per l’edizione 2019 in gara ci sono 90 alunni appartenenti alle scuole secondarie di tutta Italia. Per la nostra regione ci sarà quindi soltanto in gara il 17enne reggino che si è distinto alle selezioni regionali. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Giusy Princi che oltre a congratularsi con lo studente ha espresso il proprio plauso alla professoressa Cinzia Mazzi, che per tutto l’anno ha seguito il suo percorso curricolare, e alla referente territoriali delle Olimpiadi, la professoressa Rita Miritello.