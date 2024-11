Suggestiva processione in occasione del Venerdì Santo nel centro del Catanzarese. Un rito che si tramanda da generazioni, portato avanti con orgoglio da tanti giovani

Oltre 5mila lanterne colorate hanno sfilato per le vie di Davoli, centro del Catanzarese, in occasione del Venerdì Santo. Una tradizione antichissima che non solo sopravvive ma è anche portata avanti da tantissimi giovani. La particolarità di questo rito, tra i più suggestivi della Settimana Santa in Calabria, è la realizzazione a mano dei lumini. Luci colorate che andranno ad abbellire abeti portati a spalla dai fedeli all’interno del borgo antico. Fulcro dell’appuntamento religioso, “la naca” (dal greco "culla sospesa") che custodisce il corpo di Gesù deposto dalla croce portato in processione solenne. Un momento di vera e propria comunione cui aderiscono non soltanto i residenti – adulti e bambini - ma anche gli abitanti dei paesi limitrofi.