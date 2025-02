Aperte le iscrizioni: il corso, organizzato in partenariato con carabinieri e Regione, si terrà nel Dipartimento di Agraria ed è destinato ai laureati magistrali. Previste borse di studio

Il rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti informa che sono aperte le iscrizioni al master di II livello “One Health – Analista esperto nella valorizzazione di modelli sostenibili di salvaguardia, sviluppo e twin transition, dell’area vasta dello Stretto di Messina”.

«Si tratta di un percorso formativo avanzato, organizzato in partenariato con l'Arma dei Carabinieri, la Sna, il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri ed il supporto della Regione Calabria, mirato a formare tecnici analisti di alto livello professionale, capaci di progettare e implementare modelli sostenibili di sviluppo territoriale secondo la visione olistica “One Health», spiega il rettore.

È fondamentale che i futuri esperti nell'attuazione di programmi e politiche a livello nazionale e internazionale agiscano secondo un approccio integrato di discipline e competenze, riconoscendo che gli ambiti della salute e della qualità della vita, espressi nelle diverse componenti antropiche ed ecosistemiche, sono strettamente interconnessi.

«Il master “One Health”, così come formulato dall’Università Mediterranea – viene spiegato -, consentirà ai suoi iscritti di acquisire elevate competenze multidisciplinari nei campi delle scienze giuridiche, della politica economica, della pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, della gestione dei processi produttivi, della tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Tale attività costituisce un'ulteriore opportunità offerta dalla Mediterranea, con il coordinamento del Dipartimento di Agraria, per l’accrescimento di competenze chiave e strategiche, in ambito green e digitale, al passo con le esigenze attuali di sviluppo del territorio».

Il master è destinato a laureati magistrali o con titoli equivalenti, ottenuti in Italia o all’estero, sia con il nuovo che con il vecchio ordinamento. I professionisti formati saranno in grado di gestire la doppia transizione tecnologica e ambientale, individuando strategie per una trasformazione digitale e verde simultanea dei processi produttivi e della società, riconoscendo le interconnessioni e sinergie tra queste componenti.

Le attività formative della durata di un anno - da aprile 2025 a marzo 2026 - si svolgeranno, in formula weekend, presso la sede del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il master prevede l’erogazione di borse di studio a totale copertura della quota di iscrizione, così come da convenzione stipulata tra l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e la Regione Calabria, da assegnare a giovani laureati residenti in Calabria, di età compresa tra i 23/35 anni, a seguito di procedura di selezione.

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al master è fissata al 12 marzo 2025 entro le ore 23:59. Maggiori informazioni sul sito dell’Università reggina.