Dopo le emozioni del primo communication meeting, il nostro grande evento che lo scorso luglio ha animato Tropea, quest’estate abbiamo deciso di triplicare. Lo ha anticipato il nostro editore: abbiamo costruito tre LINK territoriali per puntare i fari sull’orgoglio di una terra che può e vuole liberarsi dai pregiudizi.

Partiamo dal prequel di Falerna: appuntamento alle 19 di mercoledì 19 luglio nell’area esterna del Riva. Una data importante, una cicatrice nella storia del nostro Paese, che rende ancora più importante incominciare proprio da qui. Ci sono valori che superano tutti gli altri: non possiamo e non dobbiamo dimenticare chi ha scelto di dedicare la propria vita a combattere per rendere migliore la nostra società. E così, 31 anni dopo la strage di via D’Amelio, in cui le mafie uccisero Paolo Borsellino e cinque dei sei agenti di scorta, inizieremo i nostri LINK estivi in Calabria con un altro grande Procuratore, Nicola Gratteri, che rappresenta uno dei nostri orgogli.

La serata inizierà con un focus sui nostri percorsi, i nostri valori, i nostri orizzonti: il Gruppo Pubbliemme, Diemmecom, LaC Network e viaCondotti21 ha raggiunto ottimi risultati, ed è giusto ricordarne alcuni. Rossella Galati condurrà l’apertura dei lavori con il Presidente Domenico Maduli, il Direttore Generale Maria Grazia Falduto e il Direttore Editoriale Alessandro Russo. Poi il talk con Nicola Gratteri: il Direttore Strategico Paola Bottero partirà dall’ultimo libro “Fuori dai confini”, scritto con Antonio Nicaso, continuando a seguire, come fa da sempre il nostro Network, proprio l’insegnamento di Borsellino: “Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene”.

La parte finale del prequel sarà dedicata ad un progetto cui teniamo molto: CalabriArt è un museo all’aperto delle migliori opere di artisti calabresi. Dopo la presentazione del progetto e degli orizzonti di questo modo innovativo di raccontare la Calabria, i suoi colori e le sue emozioni attraverso opere d’arte, a partire dall’omaggio al grande artista Nik Spatari, il palco si tingerà dei colori “piegati” di un altro grande artista, Cesare Berlingeri. “La piega è una zona di confine tra due mondi opposti e complementari, tra un visibile e un invisibile, tra una luce e un’oscurità”: il maestro ne spiegherà le luci e le ombre, tra orgoglio e pregiudizio, a Rosella Galati.