L'offerta formativa del corso di laurea in Economia aziendale è stata presentata ai ragazzi dell’Istituto tecnico-economico Grimaldi-Pacioli

L'Università Magna Graecia di Catanzaro e l'Istituto tecnico economico "Grimaldi-Pacioli" proseguono nelle attività che la tecnologia consente di svolgere anche a distanza.

«Per consentire agli studenti delle classi quinte, che a breve sosteranno l'esame di maturità, di scegliere con consapevolezza il percorso post-diploma che è un passo importante verso la realizzazione delle proprie aspirazioni - è scritto in una nota - il dirigente scolastico Maria Levato e Gaetano Mancuso, coordinatore dell'attività didattica a distanza, hanno voluto garantire l'attività di orientamento, anche in questa delicata fase di sospensione delle attività didattica, organizzando in collaborazione con l'Università Magna Grecia un incontro a distanza».

L'offerta formativa del corso di laurea in Economia aziendale è stata presentata agli studenti dai docenti universitari che si sono confrontati da remoto con i maturandi del Grimaldi-Pacioli che hanno avuto la possibilità di vivere un momento di condivisione e scambio con i docenti al fine di valutare attentamente «la scelta dell'indirizzo di studi universitari considerando in maniera conscia le proprie passioni, attitudini, potenzialità, e l'impegno necessario che il percorso comporta». «Inoltre - conclude la nota - è stato oggetto di discussione l'impatto che gli effetti del 'coronavirus' avranno sui bilanci delle aziende, in particolare delle piccole e medie imprese, offrendo agli studenti, che a breve dovranno sostenere l'esame di maturità, un argomento attuale di discussione».