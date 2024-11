Nella giornata di ieri un gruppo di giovani professionisti dell’arte sanitaria di Palmi capeggiati dal dottor Vincenzo Genovese, in considerazione dell’elevato rischio di esplosione dei contagi nell’aria pianigiana da coronavirus e dando quasi per scontato che il presidio ospedaliero di Gioia Tauro accoglierà malati Covid-19, hanno consegnato all’Ospedale, diverse confezioni di materiale sanitario, (500 paia di guanti, 300 mascherine Ffp2 ed Ffp3, visiere, camici monouso, tute da protezione biologica, disinfettanti).



Il tutto è stato reso possibile grazie alla solidarietà della popolazione della città pianigiana (oltre 13.000 euro) che ne hanno consentito l’acquisto. La Direzione sanitaria nella persona della dottoressa Zappone a nome di tutto il personale sanitario ha infine ringraziato in una nota stampa per il nobile gesto.