Le attività, a partire da novembre, per sei mesi, allieteranno il pubblico calabrese. Si ospiteranno eventi nazionali e internazionali di commedia, prosa, musica, danza e cabaret. Girolamo Demaria: «Ossigeno culturale per il territorio»

Si è svolta a Cittanova la conferenza stampa di presentazione della ventunesima stagione teatrale del teatro “Gentile”, organizzata dall’associazione culturale Kalomena, nella hall del teatro.

Sono state presentate le attività che, a partire da novembre, per sei mesi, allieteranno il pubblico. Appuntamenti in cui l’accogliente ambiente del teatro della città di Cittanova ospiterà eventi nazionali e internazionali di commedia, teatro di prosa, musica, danza e cabaret.

Demaria: «Ossigeno culturale per il territorio»

«È un programma plurale, in cui c’è il meglio della stagione teatrale in corso – afferma Girolamo Demaria, presidente dell’associazione culturale Kalomena, attiva dal 1994 al fine di accogliere a Cittanova migliaia di nomi illustri del teatro e della musica italiana –. Sono spettacoli che rappresentano ossigeno culturale per il territorio».

La stagione teatrale di Cittanova è una delle iniziative culturali più importanti in Calabria. Si rivolge a un pubblico eterogeneo, affezionato ed esigente, proveniente da diversi territori della Regione.

L’amministrazione comunale di Cittanova e la Città metropolitana di Reggio Calabria patrocinano gli eventi che innalzano la città a centro culturale per il comprensorio.

«È un motivo di vanto non solo per la qualità degli artisti che si esibiranno, ma perché rappresenta un passo in avanti culturale».

Lo ha esternato con orgoglio Domenico Antico sindaco di Cittanova intervenuto alla conferenza insieme a Rita Morano, assessore alla cultura.

L’iniziativa, importante per tutta la Piana di Gioia Tauro, come accade da diversi anni, è sostenuta dalla BCC-Banca della Calabria Ulteriore, presente all’appuntamento con il suo presidente Gregorio Ferrari.

Significativa la cooperazione tra il teatro “Gentile” e la SRC-Scuola di recitazione della Calabria del direttore Walter Cordopatri. La stimata realtà contribuisce a formare in modo completo giovani artisti, che in occasione della stagione teatrale potranno confrontarsi con attori affermati, crescere professionalmente ed emozionare il pubblico.

Il programma

Sabato 16 novembre, la musica e la voce di Alice in “Master songs”;

domenica 24 novembre, danza internazionale, “Historia una storia di migrazione e amore” con Samuel Peron e Veera kinnunen;

domenica 15 dicembre, balletto internazionale a cura del “Royal National ballet of Georgia”;

giovedì 16 gennaio, Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri, prosa “La signora omicidi” di William rose;

domenica 2 febbraio, teatro comico-musicale internazionale “Paul Marocco And Olé! Olé show”;

venerdì 14 febbraio, SRC-produzione teatrale originale in “Leonida repaci- la barba della morte” con Giorgio Colangeli, Renata Falcone, Walter Cordopatri, Federica Sottile;

lunedì 3 marzo, prosa “Il libraio di Preston” di Andrea Camilleri, con Edoardo Siravo, Mimmo Mignemi, Federica de Benedettis;

giovedì 13 marzo, prosa “I due papi” di Anthony Mc Carten, con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo;

giovedì 17 marzo, prosa “Pirandello Pulp” di Edoardo Erba, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano;

venerdì 11 aprile, cabaret che usufruisce della supervisione artistica di Carlo Conti, “Cirilli e family” con Gabriele Cirilli.