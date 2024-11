"Maestri dello stupore. Francesco di Paola e Leonardo da Vinci… vicini di casa", è il tema delle due giornate di laboratori creativi sull’affresco che si terranno a Paola, al Santuario San Francesco, venerdì 24 e sabato 25 maggio.

Il progetto didattico multidisciplinare in collaborazione con l’istituto comprensivo Francesco Bruno di Paola, rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni, è curato dalla direzione artistica Fondazione San Francesco di Paola, e sarà arricchito anche dall’intervento, in collegamento video, del direttore della National Gallery di Londra, dott. Gabriele Finaldi.

Tante le attività in programma

L’iniziativa è volta a celebrare la doppia ricorrenza rispettivamente dei cinquecento anni dalla canonizzazione di San Francesco di Paola e dalla morte di Leonardo da Vinci e si svolgerà in due momenti di incontro. Inizialmente è in programma la visita al chiostro del convento con l’osservazione degli affreschi che raccontano la vita e i prodigiosi miracoli compiuti dal santo, durante la quale i bambini potranno comprendere come la forza e la tenacia della fede in Dio possa far compiere grandi opere.

I bambini, guidati dal maestro restauratore dei Musei Vaticani, Prof. Paolo Violini, e del maestro Pierluigi Villari della Fabbrica di San Pietro, conosceranno anche aneddoti e curiosità sulle tecniche pittoriche inventate da Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni di tutti i tempi. Successivamente, realizzeranno un piccolo affresco attraverso le diverse fasi di lavorazione: stesura della malta con cazzuola, trasporto del disegno tramite tecnica dello spolvero, preparazione dei colori e pittura con pigmenti.