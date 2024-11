“We will rock you” a tutto volume e decine di ballerine che a ritmo di musica daranno vita a una spettacolare coreografia per ribadire, una volta di più, che amore e violenza sono due termini non compatibili tra loro. È l'evento che si terrà a Paola domenica prossima, alle ore 18:00 in punto, organizzato dall'associazione Artemisia Gentileschi in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

Il flash mob

Originariamente nato per radunare persone in un luogo pubblico mediante passaparola nella rete, oggi il flash mob (che vuole dire letteralmente "folla lampo" ad indicare la brevità dell'evento) è uno degli strumenti più efficaci per lanciare un messaggio pubblico, che sia esso di protesta o di sensibilizzazione. Quest'ultimo è il caso di Artemia Gentileschi, che ha radunato tutte le scuole di danza del territorio per rendere la manifestazione ancora più efficace e rendere edotto il pubblico circa lo spinoso argomento.

L'evento, inoltre, ha ottenuto il patrocinio della Commissione Regionale della Pari Opportunità della Regione Calabria e se ne potrà discutere in rete seguendo gli hashtag #noallaviolenza e #battendoipiedi.

Scuole di danza unite contro la violenza

«L’unione di tutte le scuole di danza è un segnale forte, e unico nel suo genere: significa che insieme si può – ha dichiarato la vicepresidente di Artemisia Gentileschi, Simona Nigro – e che non è impossibile una società senza divisioni, unita verso un unico obiettivo. La nostra Associazione è ogni giorno più forte, perché unisce».

All'appello dell'associazione hanno risposto: Progetto Danza di Gianluca Cappadona (socio di Artemisia e promotore attivo dell’evento); Accademia Danceart School di Rosalia Romagno; Ballet Academy di Susy Veltri; Expression Dance di Anna Di Blasi; My Life Dance di Giulia Ferrari; Fairytale Dance di Antonella Fiorito; il gruppo Compa' Dreush di Francesco De Luca; la scuola di danza Artemys Music Lab di Katia Marafioti.

La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne è diventata un simbolo di mobilitazione in tutto il mondo: ogni anno si organizzano eventi e manifestazioni «per ricordare le donne che hanno subito o subiscono violenza e quelle che purtroppo non sono sopravvissute al loro aguzzino».