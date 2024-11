Al via l’annuale appuntamento nel Vibonese, momento atteso dai figli spirituali della mistica Natuzza Evolo. I numerosi fedeli affollano la Villa della Gioia

È in corso di svolgimento l’annuale Festa della Mamma, appuntamento molto atteso dai figli spirituali di Natuzza Evolo. Nella spianata di Paravati di proprietà della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, fin dalle prime luci dell’alba si sono ritrovati i tanti appartenenti ai cenacoli mariani che si rifanno al carisma dell’umile donna calabrese, e non solo.

Accolti da un imponente servizio d’ordine e da una splendida giornata di sole, pronti a popolare le strade della ridente frazione di Mileto e di partecipare, sin dalle 9.30, alla processione con le effigie della Vergine Maria che in questi momenti si sta diramando per le vie del paese, prima di concludere il suo percorso nella “Villa della Gioia”, l’insieme di Strutture religioso-socio-assistenziali richieste alla mistica dalla Madonna, nel corso di una delle tante apparizioni avute in vita.

Evidentemente, è stato accolto l’invito rivolto nei giorni scorsi dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea Luigi Renzo, a partecipare “a questo evento di grazia in comunione con Natuzza e tutte le mamme”, al fine “di ringraziare la Madonna del dono di quest'Opera, di incrementare la devozione al Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime e di chiedere a Dio, per mezzo della Madonna (e di Mamma Natuzza) il dono dell'unità e della pace”. Lo stesso presule, alle 10.30 ha presieduto la Santa Messa sul sagrato della Grande Chiesa.

