Come ogni Sabato Santo nel piccolo centro del Reggino la Passione di Cristo rivive in una suggestiva processione che affonda le radici nell'epoca della dominazione spagnola

Come ogni anno a Caulonia si rinnova il tradizionale appuntamento del sabato Santo con il Caracolo. La funzione religiosa, tra le più attese dai fedeli calabresi, affonda le sue radici ai tempi della dominazione spagnola.

Sono otto le statue, portate in processione per le vie del paese, che rappresentano i momenti più significativi della Passione di Cristo. Il rito ha inizio quando le due arciconfraternite cittadine (del Rosario e dell'Immacolata) con i propri confratelli vestiti di saio bianco e incappucciati, si incontrano nel punto centrale del paese.

Dopo una lunga sfilata il corteo giunge in piazza Mese. L’attraversamento della piazza richiede circa un’ora e dà luogo ad una serpentina, scandita dal suono delle raganelle, alla quale prendono parte, preceduti dalla banda, statue, fedeli, confratelli, aste, stendardi, croci e pennoni. Un antico culto, tra fede e memoria, vissuto con intensa spiritualità.