Dopo l’apertura di Anna Bonaiuto e Antonio Catania, per il ciclo “Letture sulla Magna Grecia” - evento organizzato sotto la direzione di Lindo Nudo e curato da Vincenza Costantino, per la celebrazione del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace – i riflettori si sono accesi su Pasquale Anselmo.

Attore di teatro e cinema e tra i più importanti doppiatori italiani (sua la voce anche di Saul Goodman di “Better Call Saul”, di Nicholas Cage e moltissimi altri), Anselmo, cosentino doc e grande talento artistico calabrese, ha accolto con grande entusiasmo l’invito di Nudo, interpretando a scena aperta (con le musiche originali di Remo De Vico), nella cornice del Museo archeologico di Locri, brani tratti da capolavori immortali del passato come il Timeo e il Simposio di Platone.

«La mia partecipazione è un convinto e felice ritorno a casa - ha detto l'attore e doppiatore -. Un ritorno a casa per respirare il profumo della mia terra. Un ritorno a casa per ritrovare i suoni e le parole della mia lingua, del mio dialetto. Un ritorno a casa per far risuonare nei miei passi i luoghi del passati, mai come ora, dentro di me così presenti, così vivi».

Anselmo ha letteralmente avvinto e affascinato il pubblico che si è lasciato trasportare dalla sua voce che ha dato vita e colore anche al celebre “Discorso agli ateniesi” tratto da Tucidide. Sempre nella giornata del 25 si è esibita l’attrice Annamaria De Luca con un libero adattamento in chiave di monologo della Lunga notte di Medea di Corrado Alvaro, con contaminazioni di altri significativi autori che tratteggiano il personaggio di Medea, la straniera, che rivendica il ruolo determinante di artefice delle fortune di Giasone.

Ieri è toccato al regista e attore Max Mazzotta (I Cavalieri di Aristofane) e all'attrice Giuliana De Sio (L'Odissea dei mostri) mentre a chiudere, stasera, saranno Debora Caprioglio e Francesco Montanari.