Un albero di Natale realizzato all’uncinetto campeggia nel centro di Pentone che ha aderito all’originale iniziativa nazionale “Un filo che unisce da Trivento a…”. L’idea partita dal Molise ha infatti entusiasmato diverse città italiane e straniere, con 36 alberi gemelli, arrivando anche nel borgo catanzarese dove decine di signore, in soli due mesi, hanno confezionato ben 2000 tessere all’uncinetto, i cosiddetti pezzotti, per una struttura alta 6 metri realizzata dalle associazioni locali. «È stato un lavoro straordinario e oltre a noi hanno aderito anche altri amici in Belgio, Svezia e Brasile» ha spiegato Maria Tarantino che ha coordinato il gruppo delle pezzottare.

L’idea è partita da Giuseppe Parrotta che dopo aver appreso dell’iniziativa attraverso i social ha deciso di coinvolgere la sua comunità: «Noi vogliamo mandare un messaggio a tutti – ha evidenziato Parrotta -: recentemente ci sono state le elezioni comunali che in qualche modo hanno diviso il paese. E questa iniziativa, questo albero, ha unito la popolazione di Pentone». Dunque creatività, manualità e condivisone sono le parole chiave dell’iniziativa che ha preso il via in un clima di festa lo scorso 8 dicembre e che animerà il borgo fino al 6 gennaio. «È stato un bel momento di comunità – ha commentato il sindaco Vincenzo Marino -. I pezzotti hanno richiamato il paese che fu e la comunità deve crescere anche guardando all'identità e alla tradizione. E in questo senso andremo avanti anche con le altre iniziative natalizie in programma».