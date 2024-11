Peppe Voltarelli festeggia la vittoria del Premio Tenco 2021 nella categoria miglior “Interprete di canzoni” con il suo quinto album da solista: “Planetario” (Squilibri Editore). L’artista calabrese, che ha attraversato con passo leggero tutte le arti, dal cinema alla letteratura, si conferma tra le punte di diamante del panorama musicale nazionale.

Il Premio Tenco, uno dei massimi riconoscimenti musicali italiani, nato nel 1974 in occasione della Rassegna della canzone d’autore di Sanremo organizzata dal Club Tenco, non è un terreno sconosciuto a Voltarelli che nel 2010 ha vinto la Targa nella categoria miglior album in dialetto con “Ultima notte a Malastrana” e nel 2016 come miglior album interprete per “Voltarelli canta Profazio”.

In “Planetario” Voltarelli rende omaggio ai giganti della canzone internazionale, da Jacques Brel a Bob Dylan, da Leo Ferré a Vysotskij, con duetti di eccezione con Joan Manuel Serrat, Adriana Varela, Silvio Rodrìguez e Amancio Prada, segnando una mappa emozionale di canzoni e autori amati e incrociati nei lunghi viaggi in giro per il mondo. Ad accompagnare l’album le eleganti opere dell’artista Anna Corcione, e un booklet che contiene diversi racconti tra cui uno dello stesso Voltarelli.