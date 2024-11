Al Museo del presente, a Rende, in occasione dell'evento letterario organizzato dalla casa editrice Bertoni e dalla presidente dell'Associazione Arunthia, Marisa De Rose, è stato presentato il secondo romanzo della scrittrice cosentina Daniela Santelli, "Per caso il destino", edito dalla Bertoni di Perugia.

Ad accompagnarla in questo primo viaggio c'erano la vicepresidente nazionale delle Cristine di Savoia Angela Gatto, la presidente di Arunthia Marisa De Rose, il presidente dell'Associazione “Giorgio La Pira” Antonio Belmonte, la presidente dell'Associazione Agorà Evelina Cascardo, e lo storico Stefano Vecchione.

La scrittrice, reduce dal successo del primo romanzo "A un passo dal cuore", decide di replicare con la stessa casa editrice, ma con una novità: "Per caso il destino" porta anche la firma dello scrittore noir di Arezzo, Stefano Milighetti, e la prefazione dell'onorevole Simona Loizzo. Anche in questo romanzo, che è un seguito del primo, la protagonista Giulia sarà combattuta tra molte scelte da fare. Lo sfondo è prevalentemente Roma, ma anche la Calabria. Questo libro rappresenta un'altra scommessa da vincere per la scrittrice cosentina.