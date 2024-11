È da tutto il mese di gennaio che l’associazione Terra di Mezzo porta in giro per le scuole calabresi la voce dei sopravvissuti alla Shoah, parlando delle politiche razziali, dei deliri nazisti sulla purezza della razza. Centrali le letture delle pagine scritte da Primo Levi e Liliana Segre, ma anche offrendo libri che raccontano di Bartali, di Schindler e di Tirelli si arriva a testimoniare, accanto all’orrore, la presenza di coloro che sono diventati Giusti tra le nazioni.

Perché, come sottolinea Patrizia Fulciniti, che insieme a Gianni Paone sta conducendo i reading per l’Associazione Terra di Mezzo, «in tutte le storie, e anche nella Storia, accanto ai cattivi ci sono i buoni, quelli che lottano per affermare i principi superiori - sintetizzati così bene nelle tre parole chiave della Rivoluzione francese libertà, uguaglianza e fraternità - e che sono pronti a rischiare la vita per disobbedire a leggi ingiuste».

È da questi assunti che si è partiti anche a Crotone, dove i laboratori di lettura ad alta voce iniziati il 14 gennaio, sono stati condotti dall’attore Carlo Gallo cocreatore del Teatro della Maruca, anch’esso partner del progetto.

Carlo Gallo, già ben noto a Crotone per la sua attività di attore e regista teatrale proprio attraverso il gran lavoro del teatro off della Maruca condiviso col fratello Angelo, è ora divenuto ancora più noto con gli ultimi lavori sul grande schermo (con la sua partecipazione al film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano "L'ultima notte di Amore" e la partecipazione come attore e coach del film di Crialese L’immensità, che ha visto come protagonista Penelope Cruz).

Oltre alla conduzione dei due laboratori di lettura, dedicati ai giovani e completamente gratuiti, Carlo sta girando nelle scuole del crotonese nelle quali assieme alle letture teatrali di argomento marinaro (il reading si intitola “Dire il mare”), sollecita i giovani partecipanti a sperimentarsi lettori, fornendo alcune indicazioni tecniche. Le scuole coinvolte sono state l’I.C. Alcmeone di Crotone, l’I.C. Moro Lamanna di Mesoraca con i due plessi di Filippa e Santa Margherita, l’IOC Borrelli con la scuola media di Roccabernarda, l’I.C. Borrello Fiorentino di Lamezia e il Liceo delle Scienze Umane di Mesoraca. Ma le richieste, vista l’autorevolezza di Carlo dopo quasi un decennio di laboratori teatrali, sono tantissime.

Assieme a Carlo Gallo sono stati presenti all’I.C. Alcmeone anche Fulciniti e Paone che hanno proposto alla scuola primaria “I nani di Mantova” e alla scuola media “C’era due volte il barone Lamberto”, coinvolgendo in maratone di lettura un gran numero di partecipanti.

E Gianni Paone non è un caso che ci tiene a precisare che “nelle scuole dove l’Associazione Terra di Mezzo si reca per svolgere le attività progettuali, lasciamo sempre in dono un pacco di libri legati alle letture proposte, contenenti classici della narrativa per l’infanzia ma anche novità, come letture di paura, albi illustrati e graphic novel. Un modo, che va sempre cercato, per dimostrare che lo sforzo dei grandi, deve essere sempre quello di dimostrare che si può e deve cercare di esplorare tutti gli universi della pagina scritta, a partire da quelli che attirano i più giovani.” Gli incontri continueranno così a marzo, mese in cui si celebrano il Dantedì e la Giornata internazionale della poesia, con reading poetici, laboratori di letture dantesche e lezioni magistrali su Dante e sulla Divina Commedia.