“Persistenza”: è questo l’argomento del sesto episodio di “Fierce Woman”, il format dedicato alle donne e alla loro professionalità. L’evento, che si svolgerà domani giovedì 10 gennaio a partire dalle ore 20 e 30 al “Living Marea” di Viale Amendola a Reggio Calabria, è dedicato proprio alla “persistenza” con la quale le donne credono nei loro sogni, la tenacia con la quale camminano lungo un cammino tortuoso verso i loro obiettivi. Persistenza dei loro cuori nel crederci sempre e comunque e nel trasmettere la loro tenacia al mondo. Il sesto appuntamento del format, ideato e costruito da Laura Pizzimenti, ha lo scopo di raccontare e sottolineare le storie di varie donne che arricchiscono il contesto socio-culturale di Reggio Calabria e della Calabria in generale.

Le due ospiti del sesto episodio sono la social media-manager Mary Sciarrone e l’imprenditrice “anarchica” Gabriella Marea. «Si tratta di due donne- ha affermato la Pizzimenti- che sono accomunate dalla dedizione, dalla forte passione verso il loro lavoro, e che con la loro originalità, mi hanno ispirato un’ edizione particolare e, speciale, di Fierce Woman». Mary Sciarrone, giornalista pubblicista, social media manager e consulente di marketing per enti pubblici e aziende private, lascia la città di Reggio Calabria per affrontare gli studi nella capitale. Dopo la laurea in scienze della comunicazione effettua esperienze lavorative nelle Marche e poi all’estero. Nel 2011 torna in Calabria e attualmente possiede il blog “Lo Stretto Indispensabile”, dove racconta dei viaggi al Sud e di come i social e il web possano essere utili per promuovere il territorio. Gabriella Marea invece, è una imprenditrice di origini napoletane, titolare della boutique “#ATMAREALIVING”.

Dopo anni di studi giuridici e improntati al marketing e alla comunicazione internazionale nel 2006,insieme al compagno, decide di rientrare nella propria terra e mette in piedi la sua attività. Che non è solo un semplice negozio bensì è un contenitore per tutte quelle forme di arte, comunicazione, cultura, che trovano così tempo e luogo in un contesto sì inusuale, ma con lo sguardo ben fermo alla necessità di creare rete, in una Città che forse ha smesso di sognare, e che non sa, invece, che può ancora realizzare i sogni di tanti. Una donna quindi, che ha deciso di investire la propria cultura nella moda sul territorio reggino regalando alla città una vera e propria immersione di colori, protagonisti indiscussi dei suoi abiti. Tutto è pronto quindi anche per il sesto appuntamento di “Fierce Woman”. Partener dell’evento il fotografo Alfredo Muscatello, “Sesto Senso Hair stylist”, “Dario Caminiti Make Up Artist”; gli sponsor sono “Cormaci Wine & Spirits” e “Piro Bistrot” mentre la selezione musicale è di Luigi Regolo.