È stata la protagonista assoluta della serata la Pitta gigante realizzata da un panificio storico in onore di San Vitaliano, patrono della città, e collocata al centro della piazza principale di Corso Mazzini, dove cittadini e turisti non hanno perso l’occasione di scattare un selfie davanti all’imponente struttura che sosteneva il tipico pane catanzarese che viene comunemente usato per accompagnare la degustazione del morzello.

«L’Amministrazione comunale ci ha lanciato una sfida– ha detto Antonio Tassone, titolare del panificio – e noi l’abbiamo accolta con piacere perché volevamo fare una cosa bella per la città. L’idea era quella di riuscire a raggiungere grandi dimensioni e con 2,05 metri di diametro e circa 6 di circonferenza ci siamo riusciti e speriamo di poterla classificare un giorno nei guinness dei primati».

Nonostante il calo delle presenze in città per via delle ferie estive e la festa organizzata dal Comune ha riscosso un discreto successo. «Investire su un evento in un periodo estivo è sempre una scommessa – ha detto l’assessore al turismo del Comune Alessandra Lobello -, ma i cittadini ci hanno premiato perché spesso le cose più semplici sono sempre quelle più gradite».

L’evento, spostato di qualche giorno a causa del maltempo, rimane sempre un appuntamento molto atteso dai catanzaresi: «E’ stata emozionante la rievocazione del Gruppo Storico Città di Catanzaro – ha spiegato la Lobello – accompagnata anche dalla banda musicale dell’Istituto Rossi». Ad attrarre in centro molti cittadini anche l’offerta enogastronomica curata dall’Associazione “Corsaro blu” Onlus di Peppe Chiaravalloti con morzello, soffritto e l’immancabile pitta.