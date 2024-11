Se n’è andato nella stagione che lui amava. Se n'è andato in un giorno d’estate. Non ce l’ha fatta a vedere la sua piazza piena di turisti. Non ce l’ha fatta a scambiare quattro chiacchiere con gli ospiti nuovi e vecchi della sua Pizzo. Né a farli accomodare ai suoi tavolini per offrirgli il migliore gelato di Pizzo.

Angelo Belvedere, per tutti "il Gatto". Il suo fare sicuro, un po’ burbero e troppo schietto attirava qualche critica e antipatie da parte della concorrenza, ma poi, in fondo, si sapeva far volere bene, perché era buono e generoso.

Aveva 79 anni, un infortunio a casa lo aveva debilitato. È spirato la scorsa notte all'ospedale di Lamezia Terme. Non era "un maestro gelatiere", Angelo era "il maestro gelatiere". Fu il nonno Antonio nel 1901, ad aprire la prima gelateria a Pizzo, in Piazza della Repubblica, quella che poi negli anni diventò il salotto buono della città turistica del vibonese. La famiglia Belvedere fu pioniere e a essa si deve la denominazione di "Pizzo città del gelato".

E così Pizzo perde oggi un pezzo di storia. Angelo ha lasciato una eredità importante ai suoi figli e ai suoi nipoti, che porteranno avanti la tradizione. Una tradizione d'arte, cultura, gusto, accoglienza, calore umano, valori, passione, cuore. Una tradizione calabrese.