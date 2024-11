Al via in Calabria la "Settimana del Pianeta Terra", in programma dal 14 al 21 ottobre al Museo di Paleontologia di Arcavacata di Rende. Una serie di geoeventi totalmente gratuiti che faranno diventare i giovani visitatori (dai 6 ai 10 anni) dei paleontologi per un giorno, facendo loro osservare da vicino fossili come il cranio di un Tyrannosaurus Rex, immergersi nelle meraviglie del Parco Lardone di Aprigliano, passeggiando tra mulini e luoghi di culto che videro il passaggio di Gioacchino di Fiore.



Un'esperienza unica sarà Jurassic Lab per sapere cosa mangiavano i dinosauri, come si muovevano, quando sono vissuti, quando si sono estinti. Per chi avesse voglia, invece, di immergersi nella natura, sabato 20 ottobre, nel Parco Lardone di Aprigliano, ci sarà l'evento "Le bellezze del nostro territorio" per promuovere la conoscenza del territorio e la storia del comune del Cosentino.