La storia di Francesco Epifanio protagonista della prossima puntata della rubrica a cura di Saverio Caracciolo. Domani, 22 maggio, alle 13.30 su LaC Tv

Francesco Epifanio, impiegato comunale in pensione, è nato e vive ad Oppido Mamertina (RC). Si dedica alla composizione di poesie e ballate in vernacolo ed alla divulgazione dei testi poetici di autori calabresi. Autodidatta, dotato di grande sensibilità, coglie l’essenza lirica del dialetto traducendo, con potenti note evocative, la quotidianità passata e presente dei borghi calabresi. Tutto questo nel racconto del nostro videoreporter Saverio Caracciolo in onda domani, 22 maggio, alle 13:30 alle 15:00 e alle 20:00 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre.