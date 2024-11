Gli ultimi trent’anni di vita politica attorno al palazzo regionale ricostruiti dal giornalista cosentino, direttore responsabile di Ten

La Calabria degli ultimi trent’anni. Quella immaginata, disegnata, creata dalla politica regionale. Quella fatta da uomini di destra, sinistra e centro, che hanno fatto sognare, ma spesso anche deluso lasciando il disincanto in eredità. Potere e Poteri del giornalista Attilio Sabato, presentato al Sistema bibliotecario di Vibo Valentia, racconta fatti e retroscena, la storia custodita negli atti del palazzone regionale e negli archivi ormai inutilizzati di partiti che non ci sono più. Il nastro delle cassette, materiale nostalgico di un'altra epoca della televisione consente all'autore, giornalista professionista e direttore responsabile dell’emittente Tele Europa Network di Cosenza, di ripercorrere attraverso immagini non sempre nitide, le stagioni che hanno scritto la storia di questa terra. Da Chiaravalloti a Loiero. Passando dall’ambizione di un giovane Scopelliti alla scommessa Oliverio. Ma anche la stagione dei Mancini, dei Misasi, dei Pujia e dei Principe. Uomini, simboli della politica passata e presente le cui vite si sono intrecciate nei corridoi stretti di prima e seconda Repubblica.

L'intervista di Alessio Bompasso ad Attilio Sabato: