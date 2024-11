Illustre riconoscimento al poeta Antonio Romeo, nato a San Luca 81 anni fa e residente in Sant’Ilario dello Ionio, nell’ambito della Sesta Edizione del Premio internazionale Michelangelo Buonarroti indetto dalla Associazione culturale Arte per amore di Seravezzi (Lucca). L’opera poetica “Versi e rime” ha, infatti, ottenuto il diploma d’onore con menzione d’encomio. Il poeta, Laureato in Storie e Filosofia all’Università di Messina, già noto per la redazione del volume in versi “La conquista dell’Eden”, si è distinto in uno dei più rappresentativi concorsi del panorama artistico letterario.

Il Premio internazionale Michelangelo Buonarroti è nato con l’intento di individuare e promuovere nuovi talenti artistici in campo nazionale ed internazionale e rappresenta una vetrina unica nel suo genere nel mondo dell’arte e della cultura. L’Aspromonte si conferma ancora una volta quale terra di ispirazione letteraria ed Antonio Romeo si conferma quale sua autentica espressione.