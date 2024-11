L'evento, sostenuto dalla Bosco Liquori, ideato e diretto da Luigi Speciale, si svolgerà venerdì 25 maggio

Si svolgerà venerdì 25 maggio alle ore 17 la cerimonia di consegna del “Premio letterario Amaro Silano” al Centro Congressi – sala Michelangelo - Hotel Europa di Rende. Madrina dell’evento sarà la professoressa Loredana Giannicola, dirigente del Liceo Statale Lucrezia della Valle di Cosenza. La giuria sarò composta dal presidente Prof. Vincenzo Ferraro e dalle dottoresse Mariella Chiappetta e Gabriella Scervini , i professori Antonio Martire, Francesca Pirrone e Giuliana Spadafora.

Il “Premio letterario Amaro Silano”

Il “Premio letterario Amaro Silano” nasce da un’idea di Luigi Speciale, che nell’autunno del 2009 sottopone il proprio progetto alla proprietà dell’Azienda produttrice dell’Amaro Silano, Gianni Regina ed Orlando Marcelletti. Entrambi condividono l’idea ed accettano di esserne partner. A presiedere le giurie è chiamato il Prof. Vincenzo Ferraro, madrina dell’evento è la Prof.ssa Maria Pia Cosenza. Il 17 aprile del 2010, presso una ampia struttura del Comune di Mongrassano, con ospite d’onore S.E. il Prefetto dott. Antonio Reppucci, si svolge la manifestazione di consegna del “Premio”. Fuori concorso è premiato quale “divulgatore della cultura della legalità” il dott. Nicola Gratteri. Per la sezione narrativa, vince il Premio lo scrittore Coriolano Martirano, per la sezione poesia a vincere il Premio è l’ing. Francesco Pallone.

Constatata la valenza del “Premio”, l’interesse e la partecipazione degli illustri rappresentanti del mondo della cultura, prosegue il cammino intrapreso ed a primavera del 2011 con atto notarile è costituita l’associazione no-profit denominata “Premio Letterario Amaro Silano”. Soci fondatori sono i signori: Luigi Speciale (Direttore), Vincenzo Ferraro (Presidente), Orlando Marcelletti (Vice Presidente), Gianni Regina. Il 7 dicembre 2011 si svolge la seconda edizione del Premio presso il Museo del Presente in Rende con il patrocinio di quel Comune e dell’Ente Provincia. La cerimonia di consegna del “Premio” è condotta dalla dott.ssa Francesca Pecora. Il “Premio” è attribuito, per la sezione narrativa a “La panchina di cemento” di Concetta Loiacono; per la sezione saggistica a “La pedagogia tra razionalismo critico e marxisismo” di Giovanbattista Trebisacce; per la sezione poesia dialettale calabrese a “Asulia tu ca mi si frati” di Francesco De Rose. Sono stati consegnati anche i premi speciali: “giovani” ad Alessandra Gaito, “diffusione della cultura della legalità” al dott. Arcangelo Badolati, “divulgazioni culturali” alla prof.ssa Caterina Misitano, “memorie di Calabria” all’editore Walter Brenner. Per l’edizione dell’anno 2015 la cerimonia di consegna del “Premio” si svolge il 21 aprile di quell’anno presso la sala convegni del centro direzionale della BCC Mediocrati in Rende. La sezione poesia dialettale calabrese è vinta da “Com’ ‘a ‘ntisi v’a’ dissi” di P. Prestia, la sezione narrativa è vinta da “L’invincibile determinazione” di M. Vicchio, la sezione saggistica è vinta ex aequo da “Malelingue” di Nicaso - Gratteri - Maddalon - Trumper e da “Antonio Serra e il suo tempo” di O.Parise. La quarta edizione del “Premio” si svolge nell’anno 2017 e si conclude con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai vincitori il 3 maggio 2017 sempre presso la sala convegni del centro direzionale della BCC Mediocrati in Rende. Per la sezione poesia dialettale il “Premio” va ad “Echi e risonanze” di G. Viglialoro; per la sezione narrativa ex aequo a “Gelusa” di Loredana Nigri ed a “Il ricordo sconnesso” di Simona Stammelluti; per la sezione saggistica ex aequo ad “Anatomia di una disfatta” di Sergio Aquino e a “Ricovero Umberto I – La prigione degli inutili” di M. Dalena e A. Carelli. Assegnate anche menzioni di merito per ogni sezione. I premi speciali sono andati a Assunta Morrone, Antonino Ballarati, Ugo Bellantoni, Francesco Deodato, Rosario Dibilio, Antonio Martire, casa editrice Alimena, Davide Carpino, Luisa Falcone Addante, Ettore Cozza, Giorgio Trocini, agli alunni C. De Luca, V. Orrico, S. Sicilia, J. Vescio accompagnati dalla loro maestra Rosanna Canino dell’Istituto comprensivo di Mangone (CS). Infine il premio per il merito scolastico, unico in denaro, offerto dall’Ispettorato Regionale del R.S.A.A. è stato assegnato a Ida Sicilia allieva del liceo classico B. Telesio di Cosenza.