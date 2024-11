Sono Ferruccio de Bortoli con “Poteri forti (o quasi)”, Nicola Gratteri con “Fiumi d'oro. Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale”, e Tiziana Ferrario con “Orgoglio e pregiudizi”, i tre volumi che si contendono il premio della kermesse nel crotonese

L’Accademia dei Caccuriani, associazione di promozione sociale e culturale, organizzatrice del Premio Letterario Caccuri, ha annunciato i tre finalisti del contest di saggistica. Si tratta di Ferruccio de Bortoli con “Poteri forti (o quasi)”, Nicola Gratteri con “Fiumi d'oro. Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale”, e Tiziana Ferrario con “Orgoglio e pregiudizi”. Il prestigioso riconoscimento sarà assegnato nel corso della serata conclusiva prevista il 10 agosto a Caccuri, nel crotonese, e consiste in un premio in danaro - anche per gli altri due finalisti - oltre che nella “Torre d’argento” forgiata dal maestro orafo Michele Affidato.

I libri in finale

Ferruccio de Bortoli, “Poteri forti (o quasi)”: il diario, anche autocritico, dell’ex direttore del “Corriere della Sera” e del “Sole 24 Ore”. Un libro molto atteso, oltre quarant’anni di storia del nostro paese e del mondo vissuti da uno speciale punto di osservazione. Scena e retroscena del potere in Italia, dalla finanza alla politica e alle imprese, dai media alla magistratura, con i ritratti dei protagonisti, il ricordo di tanti colleghi, episodi inediti, fatti e misfatti, incontri, segreti, battaglie condotte sempre a testa alta e personalmente: per la prima volta Ferruccio de Bortoli, un punto di riferimento assoluto nel giornalismo internazionale, racconta e si racconta. Con molte sorprese.

Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, “Fiumi d'oro. Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale”. Si stima che la 'ndrangheta fatturi ogni anno circa 43 miliardi di euro, di cui almeno il 75 per cento viene reinvestito nell'economia legale. 10 luglio 1973: viene rapito a Roma John Paul Getty III, sedici anni, nipote del petroliere Jean Paul Getty, uno degli uomini più ricchi al mondo. Il nonno pensa a uno scherzo per spillargli dei soldi. Dopo tre mesi di inutili trattative, i sequestratori inviano al «Messaggero» una busta con un pezzo dell'orecchio del ragazzo. Il 15 dicembre John Paul viene liberato: sono stati pagati circa 2 miliardi di lire. La notizia rimbalza sui giornali di tutto il mondo ed è così che l'organizzazione mafiosa dal nome impronunciabile, 'ndrangheta, che sta facendo dei rapimenti un affare miliardario, comincia a essere conosciuta anche all'estero.

Tiziana Ferrario, “Orgoglio e pregiudizi”. Il coraggio delle donne. Storie, incontri e battaglie contro le discriminazioni. Il futuro è già cominciato. In queste pagine l’esempio di chi non si piega a ingiustizie e prepotenze. Questo libro comincia una mattina a Washington, il 21 gennaio 2017, giorno della marcia storica di un milione di donne contro il presidente Trump, e attraversa in presa diretta gli Stati Uniti fino ad arrivare in Italia. Un viaggio ricco di incontri e storie appassionanti, spesso difficili, molte delle quali sconosciute. Un racconto intenso, che cattura pagina dopo pagina sempre tenendo ferma l’attenzione sui fatti e su cosa resta da fare per raggiungere una reale parità. Le donne sono tornate ad alzare la voce chiedendo stesse opportunità di carriera, stessi salari e diritti.