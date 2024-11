Con la conferenza stampa di rito, è stata presentata la manifestazione E. T… Sotto le stelle – Premio Carlo Rambaldi, quarta edizione. L'evento mantiene tutti i suoi connotati di serata di beneficenza, pur confermandosi nella sua veste di Premio intitolato al Genio degli effetti speciali di Hollywood, fortemente voluto dai figli Victor e Daniela Rambaldi e portato avanti dallo staff della Fondazione Carlo Rambaldi e Rambaldi Promotions. Lo scenario dell’edizione 2018 sarà quello di Villa Grandinetti a Nocera Terinese Marina e le categorie dei premiandi saranno 11, l’ingresso sarà libero per tutti, già dalle 21.00 di venerdì 10 agosto.

«La dipartita del mio caro papà, concise proprio con la notte delle Stelle - ha affermato Daniela Rambaldi - quel 10 Agosto che diventa per noi un omaggio a Lui, da estendere a tanti illustri personaggi distintisi in vari campi ed ambiti professionali, in una terra così bella e travagliata come la Calabria. Mi inorgoglisce il fatto che i proventi delle donazioni fatte spontaneamente, andranno a supporto di uno scopo benefico e concreto. Acquisteremo degli strumenti didattico-pedagogici per il Centro Imaginarium di Lamezia Terme, che si occupa di disabilità tra le più complesse, con pochi mezzi e ancor meno risorse; avranno così tutto il supporto della Fondazione Carlo Rambaldi e dei tantissimi generosi».

Il direttore della Fondazione, Giuseppe Lombardi, traccia le linee del premio: «Non vuol essere una passerella di nomi roboanti, come spesso accade negli eventi estivi, miriamo ad obiettivi più concreti premiando infatti, il lavoro di coloro che abbiano portato avanti i valori della Calabria, nello svolgere il proprio operato, spesso in sordina. Il Premio Carlo Rambaldi vuole essere una luce su questi coni d’ombra. Mi preme ringraziare la Calabria Film Commission nella persona del Presidente Citrigno, per il Patrocinio agli Eventi Rambaldi».



«Non mancheranno delle sorprese, che ovviamente non vi anticipo – esordisce così l’esperto di Cinema ed Effetti Speciali della Fondazione Rambaldi, il Dott. Marcello Baretta – Durante la serata , parlerò diffusamente delle Masterclass in essere nei Format Rambaldi degli eventi itineranti e realizzati in tutta Italia “ Siamo certi che nell’evolversi della manifestazione, Marcello Baretta ci regalerà delle gustosissime perle delle sue approfondite conoscenze sul Cinema di Carlo Rambaldi. Non ci rimane che attendere il 10 Agosto, a riveder le Stelle… ».