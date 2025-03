VIDEO | Di scena alla Galleria nazionale il sistema formativo promosso dal ministero della Cultura articolato per la Calabria, in 13 corsi gratuiti. Il primo è in calendario l’8 aprile

La Galleria Nazionale di Cosenza, ha ospitato la presentazione dell’Hub Calabria Campania del progetto Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso dal ministero della Cultura - Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione Europea - Next GenerationEU. L’Hub è gestito dalla capofila Fondazione Idis-Città della Scienza in collaborazione con Mediateur e Accademia Da Vinci, sede dei corsi in Calabria. L’Hub Calabria Campania è parte di una rete di 10 hub nazionali che diffondono sul territorio le azioni di Dicolab. Cultura al digitale.

Presentato a Cosenza il progetto nazionale Dicolab, un ciclo di formazione gratuita orientato alle competenze per la digitalizzazione del patrimonio storico-culturale.

La presentazione dell’iniziativa

Per i professionisti e gli operatori del sistema culturale locale è in arrivo una ricca e differenziata offerta formativa, con 42 corsi in presenza e online sui temi della trasformazione digitale del settore culturale, di cui 13 organizzati in Calabria nelle sedi di Cosenza, Reggio Calabria, Castrolibero e Sibari. I corsi, della durata di tre ore, saranno svolti in modalità laboratoriale con un approccio pratico e operativo. 25 i partecipanti ammessi per singola sessione. L’iniziativa di lancio, introdotta da Anna Cipparrone, storico dell’Arte, ha registrato la presenza tra gli altri, della direttrice della Galleria Nazionale Rossana Baccari, del direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria Fabrizio Sudano e del direttore dei parchi archeologici di Crotone e di Sibari Filippo Demma, tutti docenti esperti del percorso formativo finalizzato all’applicazione dei sistemi digitali nei processi di conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio storico.

Aperte le prenotazioni

Per i saluti istituzionali sono inoltre intervenuti Antonietta Cozza, consigliera con delega alla cultura del Comune di Cosenza; Riccardo Villari, presidente Fondazione Idis-Città della Scienza; Francesco Volpentesta, responsabile Accademia Da Vinci e Marianella Pucci, Presidente Mediateur. Francesca Neri della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, ha curato la presentazione del progetto; Alessandra Drioli, Ambassador di Fondazione Idis-Città della Scienza, e Luciano de Venezia, project manager di Mediateur, hanno invece illustrato il piano delle attività formative. I corsi sono gratuiti fino ad esaurimento posti. Qui il link per prenotarsi ai corsi, il primo avrà inizio l’8 aprile prossimo, e consultare la pagina dedicata all’Hub Calabria Campania.