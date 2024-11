Curato da Palazzo dei Bruzi aiuta ad orientare nella vasta offerta di appuntamenti proposti in città

Il sito Cosenza Cultura www.cultura.cosenza.it è in linea. Racconta Cosenza attraverso i luoghi della città che propongono un'offerta culturale. La specificità di Cosenza Cultura, progetto dell'Amministrazione comunale nato su input del vicesindaco e assessore alla cultura Jole Santelli, non risiede soltanto nell'essere un contenitore di eventi.

Un brand destinato a diventare filosofia

«Cosenza Cultura – afferma Jole Santelli durante la presentazione del sito, alla quale erano presenti diversi assessori, consiglieri comunali, impiegati delle varie strutture del settore – è una filosofia, quella che sta alla base del progetto di città che si sta costruendo. Il pilastro su cui si fonda è l'identità, adesso c'è un sito che la racconta attraverso i luoghi-simbolo, presentando l'offerta culturale di tanti, soggetti pubblici e privati, protagonisti di un fermento culturale che è segno di riconoscibilità di una città viva e dinamica».

Portale snello e ricco di contenuti

Il sito Cosenza Cultura è firmato Telecom, che sceglie di affidarne la realizzazione all'azienda calabrese Altrama Italia srl, specializzata nella promozione turistica e valorizzazione dei beni culturali, attraverso soluzioni multipiattaforma. Tra i loro progetti ricordiamo l'app Viaggiart che he raccolto grandi apprezzamenti in Italia e all'estero. Un approccio specialistico dunque che si vede tutto nella struttura, presentata da Eliana Iorfida, del team Altrama. Struttura a matrioska, linguaggio semplice e accattivante. Già dalla home Cosenza Cultura lancia un messaggio preciso: Cosenza è città ricca di storia, ma dalle sue radici identitarie si proietta verso la contemporaneità. Tutte le sezioni del sito seguono questa impronta.

La rete crea condivisione

«Focus di attenzione – li definisce il dirigente del settore cultura Giampaolo Calabrese - si aprono sui luoghi della città e sugli eventi». La dimensione è partecipativa, «oggi è un momento di inizio e non di arrivo – afferma Calabrese - Ora siamo tutti chiamati ad un impegno comune, che è quello di contribire al costante aggiornamento del sito, sentendolo come patrimonio di tutti». Presente anche il sindaco Mario Occhiuto: «La cultura sta dentro ad ogni attività - dice – è in ogni azione con la quale riusciamo a creare condivisione, che soddisfa il bisogno spirituale dello stare insieme. Anche il sito Cosenza Cultura soddisfa questa esigenza, offrendosi a chi vuole visitare la città con la bellezza dei suoi luoghi storici ed un ventaglio di opportunità di svago che soddisfa i gusti più diversi. Per l'Amministrazione comunale – conclude – e per i tanti operatori culturali è una vetrina importante che mostra il volto della città accogliente e propositiva che stiamo costruendo».