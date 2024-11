Al via il nuovo programma condotto da Pino Gigliotti in onda dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13, sul canale 19 del digitale terrestre

È pronto a sbarcare su LaC Tv il nuovo programma condotto da Pino Gigliotti “Pronto… è mezzogiorno” in diretta dai nostri studi di Cosenza. Focus del programma di intrattenimento saranno i telespettatori che potranno chiamare in diretta e partecipare ai giochi in studio. In palio tantissimi premi.



Al bar, in palestra o al mercato, sull’onda del successo del programma televisivo “Permette signora” non mancheranno neppure le incursioni del nostro conduttore in giro per le città della Calabria. L’appuntamento con il nuovo format è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su LaC Tv, dalle 12 alle 13, a partire da lunedì 14 maggio. Anche in streaming su www.lactv.it