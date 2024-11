Ospite del direttore Pasquale Motta Piero Muscari. A partire dalle 23 su LaC Tv

FEGE, è il primo Festival di Editoria e Giornalismo Emergente nato per valorizzare e dare voce alle nuove firme giornalistiche e autoriali su tutto il panorama nazionale. Questa sera Piero Muscari direttore artistico del Festival, sarà ospite a Pubblica Piazza del direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta per presentare in anteprima l'evento che si terrà tra Castrolibero, Rende e Cosenza l'11-12 e13 aprile. Questa sera ore 23:00 canale 19 di LaC TV