Per il terzo anno consecutivo, Vicoli di vini, l’evento organizzato da Saturnalia e dal comune di Vibo Valentia ha richiamato nel centro storico della città migliaia di persone. Un viaggio nel gusto e nella sua storia alla scoperta e riscoperta di luoghi dimenticati. Largo Terranova, scesa del Carmine, Chiesa di San Giuseppe, Arco Marzano, sono solo alcuni dei luoghi che cittadini e turisti hanno riscoperto tra un calice e un altro. In esposizione le eccellenze vinicole calabresi. E non sono mancati i prodotti tipici locali. Un evento di promozione del territorio che non poteva non trovare il consenso del nuovo direttivo del Gal alla sua prima uscita pubblica.

!banner!

Presente infatti il neo presidente Vitaliano Papillo per il quale «la crescita e lo sviluppo della nostra provincia passa anche attraverso il turismo enogastronomico». Sullo sfondo mostre di pittura e spettacoli per bambini, dai giganti ai giocolieri fino ai maghi. E concerti che hanno accompagnato e divertito il pubblico fino a tarda notte. Una serata dal sapore antico che ha fatto rivivere il borgo che fu degli Enotri, in un viaggio tra case diroccate e ristrutturate, palazzi storici e antiche chiese, piazze e scalinate. Soddisfatta per la riuscita dell’evento Rosella Ruggiero organizzatrice dell’evento.