Entra nel vivo il progetto Volti, Villaggi, promosso da Ennesimo Academy, che offre agli studenti dell’Istituto comprensivo di Rombiolo e San Calogero l’opportunità di esplorare e raccontare il proprio territorio attraverso il linguaggio cinematografico. Ad essere coinvolte sono 12 classi della scuola secondaria di primo grado.

Di mattina, gli alunni si confrontano con i corsi di realizzazione degli storyboard e di montaggio dell’animazione stop-motion, mentre le attività pomeridiane sono dedicate alla scoperta e alla valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali. Il percorso formativo, avviato già negli ultimi mesi del 2024 con il supporto degli educatori del Circolo Arci Pickwick di Reggio Emilia, sta permettendo ai ragazzi di mettersi alla prova in prima persona nella creazione di un prodotto audiovisivo. Il progetto, che fa parte dei corsi di educazione all’immagine di Ennesimo Academy, punta a sviluppare competenze creative e narrative attraverso il cinema e l’audiovisivo, strumenti fondamentali per la crescita culturale e personale dei giovani.

Un aspetto centrale di Volti, Villaggi è il contatto diretto con le maestranze locali, tra le più variegate della Calabria. Nelle sei puntate della serie a cui gli studenti stanno lavorando assieme ad Andrea Aragona e Rosario Panzitta della casa di produzione Cinedue, verranno raccontate le vicende e le storie di diversi protagonisti che, con entusiasmo, si sono lasciati coinvolgere in questo viaggio alla scoperta delle tradizioni. Le due troupe cinematografiche formate dagli studenti delle secondarie si sono confrontate con: l’artista Maria Vigliarolo; Carmela Restuccia e Caterina La Rosa, artigiane del Telaio; Francesco Brosio della Fattoria Rombiolo; l’artigiano di cartapesta Andrea Lico, noto per la creazione dei Giganti di San Costantino. Attraverso questi incontri, il progetto non solo documenta le tradizioni locali, ma arricchisce la consapevolezza sul valore del patrimonio culturale calabrese, rafforzando il legame tra passato, presente e futuro.

A partire da metà marzo, il progetto prevede anche quattro visite presso la principale emittente televisiva della Calabria, LaC. Durante queste uscite, gli alunni di Rombiolo e San Calogero avranno l’opportunità di approfondire, grazie agli esperti del settore, le diverse forme di narrazione applicate al racconto di un territorio, sia in ambito documentaristico che giornalistico. Saranno ospitati nella sede giornalistica di Vibo Valentia, dove potranno osservare da vicino le fasi di produzione di un telegiornale.

«Siamo contenti di poter offrire l’opportunità di esplorare e soprattutto di raccontare il nostro territorio attraverso il linguaggio audiovisivo. Essendo nata e cresciuta in Calabria, conosco la ricchezza della storia, delle tradizioni e i talenti straordinari che caratterizza il territorio – commenta Federica Ferro, responsabile dei progetti educativi di Ennesimo Academy – L’obiettivo di Volti, Villaggi è valorizzare il territorio, le persone che lo vivono e soprattutto dare loro una voce attraverso lo sguardo curioso e creativo degli studenti».