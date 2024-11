Si terrà il 9 e 10 marzo 2023 presso il centro di formazione Solutio a Cosenza la prima master class cinematografica dal titolo: "Recitare è un mestiere" a cura di Mariantonia Avati, figlia del maestro Pupi.

Ad organizzare questa due giorni Cineincontriamoci con il supporto della Solutio di Cosenza, il patrocinio del dipartimento di studi umanistici dell'Università della Calabria, grazie alla collaborazione del professore Carlo Fanelli, del Comune di Acri, mentre partner sono Alfiere production di Daniele Urciuolo e Oldcinema di Ambra Craighero.

Il corso prevede una full immersion divisa in due atti offrendo agli allievi le nozioni fondamentali per intraprendere una scelta con consapevolezza. Contestualmente affronta il processo emotivo necessario ad acquisire la tecnica. Verrà dedicata una parte agli aspetti puramente teorici e una seconda alla messa in atto di quanto assunto. Al termine del corso verrà rilasciato a ogni allievo un attestato di partecipazione che ha una valenza di crediti sia per gli studenti delle scuole di superiori (da 17 anni in poi) che universitari, mentre per i professionisti e gli amatoriali è un attestato curricolare a tutti gli effetti. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0984 790333.