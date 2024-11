Ha preso il via ufficialmente l’anno scolastico. La cerimonia di inaugurazione si è svolta al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. Presenti più di ottocento alunni dei principali istituti. Dalla scuola dell’infanzia, della primaria, e delle secondarie di primo e secondo grado provenienti dalla città e dalla provincia tirrenica e jonica. Una vera festa per gli studenti reggini .

La cerimonia, che si è svolta alla presenza delle massime Istituzioni, civili politiche e militari è stata organizzata dall’ufficio scolastico regionale e provinciale, quest’ultimo diretto da Pasqualina Maria Zaccheria. «L’inaugurazione dell’anno scolastico –ha dichiarato la Zaccheria è un evento di grande portata frutto della sinergia tra l’ufficio che rappresento, istituzioni scolastiche, città Metropolitana, comune di Reggio Calabria, Regione, e istituzioni del territorio. Il mio augurio a tutti gli studenti è che possano- ha concluso la dirigente- volare in alto sulle ali della conoscenza».

La giornata odierna è stata associata al salone dello studente che ha permesso ai futuri universitari di aggiornarsi sull’offerta formativa e sulle principali proposte didattiche. Nello specifico trenta sono state le proposte formative e professionali proposte dalle principali università italiane pubbliche e private, tradizionali e online, accademie, scuole di formazione, enti pubblici e privati e le università del territorio; in contemporanea si sono svolti oltre 20 incontri su lavoro, formazione e orientamento. «Tutta la manifestazione- ha dichiarato il sindaco reggino Giuseppe Falcomatà- è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale. È fondamentale infatti, unire il mondo della scuola con gli studenti, le università e anche le aziende- ha concluso- per consentire ai ragazzi di avere maggiori certezze e opportunità per il loro futuro».