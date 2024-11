I dettagli della visita in una nota stampa: «Sorpreso dalla bellezza della città e dal calore dei reggini»

Il vescovo Benito Adán Mendez Bracamonte, attivo in Venezuela, ha fatto visita al Museo di Reggio Calabria. Ricopre anche la carica di vicepresidente Consulta generale sacerdotale dell’Istituto nazionale Azzurro e Ordinario militare del Venezuela. È stato accompagnato dal presidente Ina, Lorenzo Festicini, e dal mp Giulio Cerchietti. Il vescovo, si legge in una nota stampa, è rimasto incantato dalla bellezza della città e in particolare del calore umano che i cittadini reggini sono riesciti a trasmettergli.

La visita ai Bronzi di Riace, «con il loro splendore e la loro storia – è detto nel comunicato -hanno incantato il prelato». Ringraziamenti sono giunti all’indirizzo del direttore de Museo, Carmelo Malacrino e del presidente dell’Istituto nazionale azzurro Reggio Calabria, capace di «creare un ponte tra la culla della cristianità di Roma e il capoluogo Reggino, facendo arrivare diversi personaggi illustri della Santa Sede che con la loro presenza nella città metropolitana rafforzano ancor di più i legami alle radici cristiane».