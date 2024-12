A Reggio Calabria il Capodanno si festeggia anche con i Bronzi di Riace al Museo archeologico nazionale

I Bronzi di Riace saranno protagonisti dell’ultima notte del 2024, visitabili dalle 20 all’una, e, unitamente agli altri tesori, anche del primo giorno del 2025 con ingresso dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20. Dunque a Reggio Calabria anche il Capodanno è cultura. Due saranno le aperture straordinarie del museo archeologico nazionale, nella speciale cornice di palazzo Piacentini illuminato, della ritrovata piazza De Nava vestita a festa e del capodanno Rai nella sottostante piazza Indipendenza.

«Avevamo proposto l’apertura notturna della sala Bronzi affinché le migliaia di persone attese per il Capodanno Rai potessero avere l’opportunità di ammirarli. Siamo molto contenti che la nostra idea sia stata accolta e condivisa. Stasera - ha sottolineato Fabrizio Sudano, direttore del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, ospite sul truck LaC sul Lungomare Falcomatà - il museo sarà ripreso ed entrerà con il resto della città, con lo spettacolo e con le musica dentro la casa degli Italiani.

Tra i filmati proposti per promuovere il nostro territorio, c'è quello registrato proprio nella sala dei Bronzi di Riace. Non potevamo non essere partecipi anche aprendo le porte della casa che ospita i due capolavori. Chi si fermerà a Reggio potrà, inoltre, tornare domani, nel giorno di Capodanno, e visitare anche tutti gli altri piani e le altre collezioni del nostro museo. I Bronzi di Riace saranno, ancora una volta e meritatamente, protagonisti di Reggio Calabria, protagonisti della cultura. Invitiamo tutti a venire a godere delle nostre bellezze».

Non solo Capodanno. Il cartellone di eventi natalizi prosegue e culminerà il prossimo 5 gennaio nella rinnovata piazza De Nava, alle ore 18 con lo spettacolo gratuito di teatro urbano internazionale del Piccolo nuovo teatro di Bastia Umbra dal titolo “Zoe, il principio della vita”. Continua a leggere su IlReggino.it.