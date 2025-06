Il direttore Fabrizio Sudano illustra l’intenso programma che dal 27 giugno al 30 agosto animerà le tre location. Immancabili il teatro per i più piccoli e le partnership culturali con le associazioni del territorio

La panoramica terrazza di palazzo Piacentini a picco sulla città e sullo Stretto, la piazza Paolo Orsi dentro con i Bronzi di Riace sullo sfondo, e poi fuori la nuova piazza De Nava, saranno le location delle iniziative che spazieranno tra musica, cultura, teatro e spettacolo. Dal 27 giugno al 30 agosto si dipanerà la proposta culturale del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria presentata ieri sera sulla terrazza di palazzo Piacentini.

La presentazione del Museo in fest 2025, affidata al direttore Fabrizio Sudano, unitamente al suggestivo affaccio sulla Città e sullo Stretto, ha avuto come colonna sonora le note dell'ensemble Mediterranea. Il gruppo musicale fondato nel novembre 2024, diretto dal maestro Dario Siclari, è composto da musicisti provenienti dalla comunità accademica della Mediterranea e ha offerto un concerto variegato tra classico, pop, jazz e latin.

Ricco il programma. La comicità e l'ironia di Carlo Verdone, Nino Frassica e Gennaro Calabrese, i racconti appassionanti di Federico Quaranta, i viaggi musicali di Stefano Di Battista quartet con Nicky Nicolai, di Federico Mecozzi quartet, di Remo Anzovino solo piano, di Quatuor Akilone - The explored (progetto Merita). E ancora appuntamenti in piazza Paolo Orsi per i più piccoli e le famiglie, con la compagnia Teatrop e le sue rivisitazioni delle fiabe tra narrazione, immagini e partecipazione e esperienze laboratoriali.

Protagonista la nuova piazza De Nava degli appuntamenti con il concerto dell’orchestra Delianuova e, in occasione dell'anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, il prossimo 16 agosto sempre alle 21, l'orchestra Sinfonica Brutia, con uno spettacolo Dance 70/80 e classici della disco reinterpretati in chiave sinfonica. Continua a leggere su IlReggino.it.