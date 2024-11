Un riconoscimento in denaro per il valore complessivo di 4mila euro per favorire la nascita di nuovi progetti editoriali riservato agli iscritti all'ordine di Calabria e Sicilia

In memoria di Antonio Megalizzi, originario di Reggio Calabria, morto nell'attentato terroristico dell'11 dicembre a Strasburgo, nasce il Premio per Giovani Giornalisti dell'Area dello Stretto. La decisione è stata deliberata dall'Ufficio di Presidenza della Conferenza permanente interregionale (Consigli regionali di Sicilia e Calabria) per il coordinamento delle Politiche nell'Area dello Stretto. L'organismo, presieduto dal consigliere regionale calabrese Domenico Battaglia, ha reso noto di avere deliberato l'istituzione del Premio nel corso dei lavori svoltisi per l'esame del Bilancio di previsione dell'organismo per gli anni 2019-2021.

«La Conferenza - ha detto Battaglia - ispirandosi al suo esempio, ha deciso di dedicare un premio annuale in denaro per un valore complessivo di 4mila euro per favorire la nascita di nuovi progetti a carattere giornalistico e editoriale (pubblicazioni, reportage, libri multimediali...etc..) da realizzare singolarmente o in gruppo. Il Premio sarà riservato ai giornalisti pubblicisti iscritti all'Ordine della Calabria e della Sicilia che, alla data della pubblicazione dell'avviso del concorso non avranno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età».

Riporta ancora il comunicato: «La Conferenza permanente, a breve, procederà alla nomina di una Commissione che dovrà predisporre un apposito regolamento ed il relativo bando di partecipazione. Ai lavori dell'Ufficio di Presidenza erano presenti il consigliere regionale Giuseppe Neri, ed il Segretario generale del Consiglio regionale della Calabria, Maurizio Priolo».

