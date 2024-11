In poco meno di un mese raccolte otto mila adesioni. Molte le personalità del mondo politico e culturale italiano che hanno sposato l’iniziativa online

Riconoscere Riace patrimonio culturale immateriale dell’umanità. È questo l’obiettivo della petizione lanciata sulla piattaforma Charge.org, che in poco meno di un mese ha già raccolto 8 mila adesioni. Il paese famoso in tutto il mondo per le politiche di accoglienza adottate dal suo sindaco Mimmo Lucano non sta attraversando un momento positivo, con i progetti Sprar a rischio chiusura e l’indagine a carico del primo cittadino, accusato di truffa e concussione. Per questo motivo le sottoscritte e i sottoscritti credono che Riace sia tra le conquiste più alte dell'essere umano, perciò degna di essere considerata parte del nostro patrimonio culturale immateriale.

Molte le personalità del mondo politico e culturale italiano che hanno sposato l’iniziativa online. Dal governatore Oliverio, al sindaco di Messina Renato Accorinti, passando per il cantautore pugliese Caparezza e l’attore Peppe Mazzotta.