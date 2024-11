Il sindaco Giovanni Greco ha ricevuto in municipio il suo omologo Afonso Macchione Neto

Nel 2006 l'allora sindaco di Castrolibero Orlandino Greco era stato ospite dello stato di San Paolo del Brasile, del primo cittadino di Catanduva, con cui aveva sottoscritto un patto di amicizia. Quel gemellaggio è stato adesso rinnovato in terra calabra, dove è giunto Afonso Macchione Neto, cosentino di origine, per il rinnovo di quel legame e per sancire l'avvio di nuovi scambi culturali.