Il programma coinvolgerà il totale più di 60 scrittori che transiteranno tra Calabria, Lazio e Campania. Le attività dell’associazione vibonese “L’isola che non c’è” saranno anche promosse in Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto

Torna “Un libro al mese”, progetto italiano di cultura diffusa extraterritoriale fortemente voluto dall’associazione “L’isola che non c’è”. Il 18 gennaio, dalle ore 18.30, l’aula magna dell’Istituto comprensivo “Vespucci” accoglierà il primo dei tre appuntamenti calabresi della rassegna.

Il progetto di cultura diffusa

«Il progetto, con le sue quattro sezioni, “Visti da vicino”, “Leggo per te”, “La pagina in più” e “Ti racconto... La storia”, ci accompagna ogni anno in mezzo ad autori, cattedratici e giornalisti alla scoperta di letteratura, storia, demologia, etnologia e antropologia», spiega la presidente del sodalizio Concetta Silvia Patrizia Marzano aggiungendo: «Dallo scorso anno le attività si svolgono per la Calabria in collaborazione con il Comune di Briatico, per il Lazio, dove è nata la prima delegazione dell'associazione, con la collaborazione della Fondazione "Valerio Marchitelli" e di Roma Capitale, nella specifica attività il VI Municipio. Un programma nutritissimo, più di 60 autori, che transiteranno in tre regioni: Calabria, Lazio e Campania, poi l'espansione in Abruzzo, Emilia e Veneto».

I tre eventi culturali

Si inizia con il volume "G. B. Marzano - Delle origini calabre ossia studi storici intorno agli Osci", curato dalla pronipote Concetta Silvia Patrizia Marzano e si parte non a caso in uno dei luoghi in cui lo studioso effettuò le sue ricerche. Ospiti del professor Giuseppe Sangeniti, dirigente scolastico dell' Ics "Amerigo Vespucci", oltre all'autrice, il vice presidente della prima e storica Pro loco, Pro loco di Vibo Marina aps, Ferdinando Cammarota, Antonio Montesanti, fine artista e a buon titolo storico e ricercatore, Roberto Maria Naso Naccari Carlizzi, direttore del comitato tecnico scientifico della collana "I Marzano", e Fabrizio Marzano, che insieme all'autrice, fa parte dell'antica famiglia che allo studioso dette i natali.

Si proseguirà il 25 gennaio, sempre alle ore 18.30 a Briatico, al Centro Polifunzionale, dove sarà presentato il volume "La mia gente" di Giuseppina Prostamo. La serata sarà introdotta dal sindaco Lidio Vallone ed il volume sarà presentato dall'assessore alla cultura, Mariateresa Centro.

Il 26 gennaio, sempre alle ore 18.30, in evento privato a Palazzo Marzano-Vibo Valentia, sarà la volta di Marco Ciconte e de "La casa che piange". A intrattenersi con l'autore Roberto Cosentino (Radio Onda Verde).