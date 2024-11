Immerso nella fitta vegetazione, fortezza di fondamentale importanza nel periodo basso – medievale per la sua posizione a difesa della costa, il Castello di Bivona è un sito archeologico di inestimabile valore. Dopo anni di incuria e degrado, oggi grazie al lavoro di decine di volontari guidati dall'archeologa Mariangela Preta è tornato al suo antico splendore.



Per la nostra campagna #PiùFortidiPrima si è raccontata proprio l'archeologa che ha sottolineato come la quarantena sia stato «un momento utile per poter approfondire e studiare lavori in sospeso. Ho apprezzato di più il tempo che trascorriamo insime agli altri. Ripartire non è facile - ha detto Mariangela Preta - ma bisogna farlo apprezzando la bellezze dei nostri luoghi che la Calabria possiede. Sono tornata a Bivona, qui stiamo puntando al rilancio del castello per poterlo rendere presto fruibile finalmente ai visitatori».