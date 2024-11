Alla riscoperta dell'antico costume grecanico: l’obiettivo di una giovane costumista lametina che sta portando avanti un ambizioso progetto di recupero della tradizione tessile calabrese. Silvana Esposito ha deciso di dedicare il suo talento alla riscoperta e alla fedele riproduzione del costume tradizionale grecanico, emblema dell'antica presenza ellenica in Calabria.

Il suo laboratorio è diventato un vero e proprio centro di ricerca dove storia, artigianato e passione si fondono. Silvana ha trascorso gli ultimi anni studiando documenti d'archivio, fotografie d'epoca e testimonianze degli anziani della zona grecanica, raccogliendo informazioni preziose sui materiali, le tecniche di tessitura e le colorazioni originali utilizzate per questi abiti tradizionali.

La particolarità del suo approccio risiede nella volontà di riprodurre il costume utilizzando esclusivamente materiali e tecniche autentiche.

Il progetto prevede la realizzazione di un costume femminile completo, composto presumibilmente dalla gonna plissettata in lana pesante color porpora, il corpetto ricamato con motivi geometrici in filo d'oro, la camicia in lino bianco finemente lavorata e il caratteristico grembiule decorato con motivi che richiamano l'antica Magna Grecia. Probabilmente una particolare attenzione verrà dedicata agli accessori, come il tipico copricapo a forma di cono e i gioielli in filigrana d’argento, anche se non ne siamo certi poiché il progetto è ancora top secret.

La simbologia dei colori e dei motivi decorativi ci racconta che il rosso porpora, ad esempio, non era solo un segno di prestigio sociale ma aveva anche un significato propiziatorio, mentre i motivi geometrici del corpetto rappresentavano antichi simboli di protezione tramandati di generazione in generazione. La costumista sta documentando ogni fase del suo lavoro, il suo obiettivo non è solo quello di realizzare una replica fedele del costume, ma anche di preservare e tramandare le tecniche e le conoscenze necessarie per la sua creazione.

Il progetto ha già attirato l'attenzione di molti e si spera che il suo lavoro possa ispirare altri giovani artigiani a riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale della loro terra, mantenendo vive tradizioni secolari che altrimenti rischiano di scomparire.