Realizzato un video promozionale del centro storico affinchè emergano le positività di una delle zone più antiche e affascinanti della città

Vogliono vivere il centro storico, vogliono che ridiventi il punto di riferimento della città, senza pregiudizi. Lo affermano gli studenti del liceo “Gravina” di Crotone che, durante il percorso di alternanza scuola-lavoro presso il Comune, hanno realizzato un video dedicato alla parte storica della città di Pitagora. Un videoclip amatoriale, ma dal messaggio di fondo molto importante: quello che hanno voluto sottolineare le ragazzi e le ragazze è che c'è bisogno di rivitalizzare il centro storico, facendo emergere i lati positivi al contrario delle negatività che tutti vedono.

Il video si compone di alcune scene, dove i ragazzi si ritrovano a studiare negli “stretti”, oppure una coppia che si sposa in rito civile davanti la chiesa sconsacrata di Santa Margherita, o a ritrovarsi semplicemente in piazza Castello. Il pensiero degli studenti è anche collegato ai recenti fatti di cronaca che, purtroppo, hanno visto il centro storico quale teatro dell'omicidio del giovane Giuseppe Parretta, ucciso due mesi fa proprio nei vicoli. Un modo anche per reagire a tutto ciò, e per lanciare un messaggio che faccia riavvicinare la gente alla sua storia e, perchè no, anche agli abitanti stessi della zona antica della polis.