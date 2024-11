È stato istituito il premio letterario “Tonino Stella” per le classi quinte dell’Istituto IIS "F. Balsano" di Roggiano Gravina. Si tratta di un’iniziativa per ricordare «colui che per tutti non era l’avvocato Stella - si legge in una nota - ma semplicemente Tonino. Abbiamo pensato che fosse l’anno giusto per proporre una prova scritta con tema “Storia di una pandemia”». Il premio consiste in borse di studio in denaro che serviranno agli allievi, per sostenere le prime spese universitarie e verrà assegnato ai quattro ragazzi più meritevoli (due per il liceo scientifico e due per l’istituto tecnologico).

La giuria

Le valutazioni degli elaborati saranno effettate da un’apposita giuria. La commissione sarà composta dall’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Roggiano Gravina, un membro della famiglia Stella, un sacerdote, un professore esterno e un giovane avvocato. La prova scritta è stata sostenuta dagli studenti il primo giugno. La premiazione, invece, si svolgerà il 13 giugno in occasione della solennità di Sant’Antonio.

L'associazione "Tonino Stella"

L’associazione per l’impegno sociale e politico “Tonino Stella” nasce a Roggiano Gravina, in memoria dell’avvocato venuto a mancare a causa di un incidente stradale l’11 marzo 2009, per volere della famiglia e degli amici. La sua funzione a sostegno degli imprenditori del sud ha segnato l’inizio della vera attività dell’associazione. A giugno del 2015 si inizia a premiare gli alunni più meritevoli delle classi quinte della scuola primaria di Roggiano Gravina con delle borse di studio in denaro che rendessero più facile il proseguo degli studi. A tutti gli altri una “lezione di vita” con una copia de “Il piccolo principe”. Sono state assegnate anche borse di studio per la realizzazione dei propri sogni a ragazzi extracomunitari.

Impegno continuo e costante

L’associazione segue le attività dell’oratorio parrocchiale Regina Paradisi di Roggiano Gravina, intitolato a Tonino Stella, e collabora con il C.I.F. locale (Centro Italiano Femminile), mettendosi a disposizione per le attività assistenziali, formative, culturali e solidaristiche che oggi svolgono un’azione di sostegno o di supplenza nei confronti dello stato sociale. Negli anni ha realizzato la presentazione di libri di giovani scrittori e insieme all’associazione “I Dony dell’anima” ha reso possibile la realizzazione del Dj Contest, a memoria di Donato Stella, che per anni è stato inserito nel cartellone dell’estate roggianese.