È in programma sabato 23 settembre, a partire dalle ore 18.30, in piazza Alcide de Gasperi, a Rombiolo, la sedicesima edizione del Premio letterario Il Telaio, che l'amministrazione comunale riconosce agli autori che si sono particolarmente distinti nella loro produzione letteraria, specie in relazione ai temi delle radici e dell’identità. Non a caso, alla base del premio vi è il forte richiamo identitario alla secolare tradizione della tessitura, radicata nella storia della città di Rombiolo e rimasta ancora viva e presente nell’immaginario collettivo. Il significato metaforico del telaio, dunque, come richiamo alla simbologia del tessere: i rapporti tra le persone, tra il territorio e chi lo vive, tra le radici e il presente.

I riconoscimenti dell’edizione 2023

La scelta dell’ente comunale, resa nota dall’assessore alla Cultura Caterina Contartese, è quest’anno ricaduta sullo scrittore, fotografo e artista calabrese, Maurizio Fiorino, firma delle pagine culturali di Repubblica, L’Espresso, Venerdì, che ha da poco dato alle stampe il suo quinto romanzo, “Autoritratto newyorkese”. Nell’edizione 2023 del Premio Il Telaio, che si avvale del sostegno della Regione Calabria e di Calabria Straordinaria, non verranno tralasciati, come da consuetudine, i temi del sociale e della legalità con uno speciale riconoscimento conferito all’associazione Libera, rappresentata dal referente regionale Giuseppe Borrello.

La cerimonia di premiazione

Alla cerimonia di premiazione prenderanno parte il sindaco di Rombiolo, Domenico Petrolo, e l’antropologo Vito Teti, già professore ordinario di Antropologia culturale dell’Università della Calabria. Gli interventi verranno introdotti dal giornalista Stefano Mandarano, caporedattore Tg di LaC News24. La serata sarà allietata dalla band musicale “La Vela Duet” e arricchita da una degustazione delle eccellenze enogastronomiche del Monte Poro a cura del circolo Arci di Rombiolo.