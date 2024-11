Alle ore 10:00, alla Biblioteca Diocesana “Santi Nilo e Bartolomeo”, nel centro storico della città, verrà inaugurata la mostra realizzata dall’Unesco in occasione della 37° sessione della Conferenza Generale

Sabato 5 maggio, alle ore 10:00, presso la Biblioteca Diocesana “Santi Nilo e Bartolomeo”, nel centro storico di Rossano, verrà inaugurata la mostra “Memory of the World”, realizzata dall’UNESCO in occasione della 37° sessione della Conferenza Generale.



La mostra riunisce in trenta grandi pannelli altrettanti tesori, splendidamente riprodotti a colori. Fra questi il mandato d'arresto di Nelson Mandela del 1963, una collezione di manoscritti islamici, i Vangeli originali della chiesa di Santa Sofia in Bulgaria risalenti al XIV secolo e alcune pagine del diario di Anna Frank.

Saranno esposte anche le opere dei ragazzi dell'Istituto artistico "San Nilo"

In esclusiva per l’esposizione a Rossano, ai trenta pannelli sui beni mondiali si aggiungeranno altri straordinari pannelli artistici realizzati dagli alunni dell’I.I.S. “San Nilo” di Rossano, dal 2017 inserito nell’importante Rete Nazionale delle scuole UNESCO.



Il programma “Memory of the World” è stato creato dall’UNESCO nel 1992 al fine di censire e salvaguardare il patrimonio documentario dell'umanità ed aumentarne la conoscenza e consapevolezza. Attualmente sono stati riconosciuti oltre 360 patrimoni documentari in tutto il mondo che riflettono la diversità di popoli, lingue e culture. In questa importante categoria rientrano anche 7 patrimoni documentari italiani tra i quali il nostro prezioso Codex Purpureus Rossanensis.



La mostra è giunta a Rossano grazie all’associazione “Insieme per Camminare”, ente gestore del museo diocesano e del Codex, in virtù della sinergia instaurata con i Club per l’Unesco di Lucca e di Trebisacce ed è stata allestita in collaborazione con la Biblioteca diocesana di Rossano.



L’idea di allestire la mostra nei locali della Biblioteca è nata in ragione della natura documentaria dei beni oggetto della mostra UNESCO, per promuoverne il rilevante patrimonio librario e valorizzare il prezioso contributo dato dai volontari che collaborano nella gestione.



All’inaugurazione della mostra interverranno: S. E. Mons. Giuseppe Satriano – Arcivescovo Diocesi Rossano- Cariati, Salvatore Bullotta – Assistente culturale della Giunta Regionale, Don Giuseppe Straface – Direttore Museo Diocesano e del Codex, Franco Maurella – Presidente Club Unesco Trebisacce – Adriana Grispo – Dirigente scolastico I.I.S. “San Nilo” Rossano, Tina Morello – Biblioteca Diocesana “Santi Nilo e Bartolomeo”. L’evento sarà coordinato da Cecilia Perri – Presidente dell’Associazione Insieme per Camminare.

L’evento ha il Patrocinio della Commissione Nazionale per l’Unesco e della Regione Calabria.