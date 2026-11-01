La programmazione ideata da Chiara Giordano, direttrice artistica del Teatro di Tradizione Alfonso Rendano, trova nel Barbiere di Siviglia – Ballet una delle espressioni più eloquenti di quella progettualità culturale che ambisce a sottrarre il repertorio storico alla semplice conservazione, restituendolo alla vitalità del presente. Ieri sera, 31 ottobre, il palcoscenico cosentino ha accolto la Compagnia Artemis Danza, diretta da Monica Casadei, protagonista di una rilettura coreutica del capolavoro di Gioachino Rossini che ha saputo coniugare rigore compositivo, esuberanza espressiva e intelligenza drammaturgica.

L’operazione si è distinta per una qualità tutt’altro che scontata: affrontare un’opera universalmente riconoscibile senza ridurla a una successione di citazioni, ammiccamenti o trasposizioni illustrative. Casadei ha scelto, piuttosto, di attraversare l’universo rossiniano, intercettandone gli impulsi ritmici, la febbrile mobilità, l’ironia e la straordinaria capacità di mettere in moto le relazioni umane. La danza si è fatta così strumento di interpretazione, linguaggio autonomo attraverso il quale una vicenda settecentesca ha potuto rivelare una sorprendente prossimità con le inquietudini dell’uomo contemporaneo.

La scelta di Chiara Giordano merita, in questa prospettiva, un riconoscimento particolare. Inserire nella stagione del Rendano una produzione capace di mettere in comunicazione il melodramma italiano e la ricerca coreografica contemporanea significa riconoscere al teatro musicale una funzione che trascende la riproposizione del repertorio. Significa, soprattutto, comprendere che i grandi classici continuano a generare pensiero quando vengono interrogati con consapevolezza, sensibilità e autentica libertà artistica.

Il nucleo drammaturgico della creazione risiede nella trasformazione di Figaro, personaggio che attraversa la storia del teatro europeo con la propria inesauribile capacità d’iniziativa, la scaltrezza, l’arguzia e il talento nel volgere le circostanze a proprio vantaggio. Dalla penna di Beaumarchais alla consacrazione musicale rossiniana, il barbiere ha incarnato una forma di intelligenza pratica capace di sovvertire gerarchie e disinnescare convenzioni.

Nella lettura di Monica Casadei, questa energia assume una fisionomia pienamente contemporanea. Figaro diventa il prototipo dell’individuo immerso in una società competitiva, dominata dalla necessità di raggiungere risultati, governare il tempo, rispondere alle aspettative e dimostrare incessantemente la propria efficienza. Gli abiti manageriali e il dinamismo dell’azione concorrono a definire un ambiente nel quale l’intraprendenza si trasforma in una risorsa indispensabile, mentre il successo sembra costituire la misura prevalente dell’affermazione personale.

L’intuizione coreografica si rivela particolarmente felice perché evita di confinare il personaggio nella dimensione del ritratto individuale. Figaro si moltiplica, si diffonde nei corpi della compagnia, diventa un principio d’azione che investe l’intero spazio scenico. La sua identità assume una consistenza collettiva: ciascun danzatore partecipa alla costruzione di una figura plurale, nella quale si riflettono le aspirazioni, le ambizioni e i meccanismi di competizione propri della contemporaneità.

Questa disseminazione del protagonista costituisce uno degli aspetti più interessanti della ricerca di Casadei. Il personaggio smette di appartenere soltanto alla trama e si converte in una categoria interpretativa, in un modello umano riconoscibile nelle dinamiche della società odierna. La vicenda rossiniana acquista così una seconda profondità: dietro la brillantezza dell’intreccio affiorano le tensioni di un mondo che esalta l'efficienza, premia l'intraprendenza e impone all'individuo un incessante esercizio di adattamento.

La coreografia restituisce tale contraddizione attraverso una scrittura del movimento incisiva, nella quale la rapidità dell’azione e la disposizione dei corpi concorrono a definire una scena mobile, attraversata da impulsi e contrapposizioni. Il risultato è una drammaturgia fisica che dialoga con la tradizione senza soggiacervi, facendo emergere la persistente attualità del personaggio.

La scrittura coreografica di Monica Casadei: precisione, energia e visione

Il merito maggiore della produzione risiede nella personalità della sua ideatrice e coreografa. Monica Casadei dimostra una notevole capacità di organizzare la materia scenica, governando la pluralità dei corpi e convertendo la partitura musicale in una struttura dinamica coerente. La sua scrittura coreografica rivela una precisa coscienza del rapporto tra movimento e drammaturgia: ogni azione concorre alla definizione di un clima, ogni configurazione collettiva contribuisce a orientare la percezione dello spettatore, ogni variazione ritmica partecipa alla costruzione del discorso teatrale.

La coreografa affronta Rossini con una consapevolezza che va oltre la suggestione immediata della musica. La vivacità del compositore pesarese, la sua irresistibile propensione al moto e quella peculiare capacità di accumulare energia sino a produrre autentiche esplosioni sonore diventano materia per una composizione fisica articolata. Il movimento non si limita a seguire la musica: ne intercetta le strutture, ne amplifica le tensioni, ne traduce l’architettura in una successione di immagini corporee.

È proprio in questa corrispondenza fra struttura musicale e organizzazione coreografica che si misura la qualità della proposta. La brillantezza rossiniana trova una declinazione visiva, mentre la danza contemporanea imprime al materiale originario una diversa densità espressiva. Ne deriva un confronto fecondo fra due forme artistiche, ciascuna delle quali conserva la propria specificità e, nello stesso tempo, contribuisce a rinnovare le possibilità dell’altra.

Casadei rivela inoltre una notevole capacità di pensare la compagnia come organismo unitario. La scena si costruisce attraverso equilibri, contrasti, accelerazioni e relazioni spaziali che richiedono un controllo rigoroso dell’insieme. La pluralità dei danzatori diventa elemento compositivo essenziale: il gruppo produce immagini, disegna traiettorie, determina densità e rarefazioni, trasformando il palcoscenico in uno spazio continuamente ridefinito dall’azione.

È una concezione della coreografia che presuppone visione d’insieme, disciplina formale e sensibilità teatrale. In questo risiede la forza della firma artistica di Casadei, capace di mantenere riconoscibile il proprio linguaggio senza disperdere la matrice musicale dalla quale la creazione prende avvio.

Una compagnia di qualità: il corpo come strumento d’interpretazione

Accanto alla statura artistica della coreografa, la serata ha posto in evidenza il valore del lavoro collettivo. I ballerini e le ballerine di Artemis Danza hanno sostenuto la complessità della costruzione con partecipazione, precisione e una presenza scenica funzionale alla natura dinamica dello spettacolo. La loro prova ha contribuito in maniera determinante alla riuscita dell’impianto coreografico, restituendo l’immagine di una compagnia capace di operare con coesione all’interno di una partitura fisica esigente.

Nella danza contemporanea, l’espressività individuale acquista pieno significato quando si integra in una visione complessiva. Il gesto del singolo dialoga con quello degli altri interpreti, la qualità del movimento si misura nella relazione, la presenza scenica trova compimento nella capacità di partecipare a una costruzione condivisa. È precisamente questa disponibilità all’ascolto reciproco a rendere credibile la moltiplicazione di Figaro e a conferire consistenza alla dimensione collettiva della narrazione.

Gli interpreti hanno dato corpo a un universo nel quale il movimento diventa manifestazione del carattere, strumento di relazione e veicolo di significati. La loro prova ha richiesto attenzione al dettaglio, controllo del ritmo, consapevolezza dello spazio e capacità di sostenere una tensione scenica costante. La qualità della compagnia si è espressa, dunque, tanto nella precisione esecutiva quanto nella disponibilità a farsi parte integrante di un disegno drammaturgico unitario.

Merita di essere sottolineato, in particolare, il rapporto fra energia e disciplina. Una partitura di tale vivacità esige interpreti capaci di governare la rapidità senza sacrificare la nitidezza del gesto, di conferire incisività al movimento senza smarrire la coerenza dell’insieme. Il lavoro dei danzatori e delle danzatrici ha sostenuto questa esigenza, contribuendo a rendere leggibile la complessa architettura della creazione e a preservarne la continuità espressiva.

Il loro merito consiste anche nell’aver accolto una concezione della danza nella quale il corpo non viene considerato un semplice veicolo di virtuosismo, bensì uno strumento di pensiero teatrale. La fisicità diventa così linguaggio, il movimento acquista valore semantico e la presenza scenica concorre alla definizione di un discorso che investe l’individuo e la società.

Un ruolo fondamentale spetta all’elaborazione musicale di Luca Vianini, chiamata a sostenere il passaggio dalla dimensione operistica a quella coreutica. La partitura rossiniana conserva la propria riconoscibilità e continua a offrire il sostegno ritmico e drammaturgico dell’intera composizione, mentre la rielaborazione ne favorisce una fruizione differente, affidata alla relazione fra suono e movimento.

La musica di Rossini possiede una straordinaria vocazione teatrale: la sua energia ritmica, la precisione delle costruzioni e la capacità di moltiplicare gli impulsi dell’azione sembrano naturalmente predisposte a sollecitare l’immaginazione coreografica. La sfida consiste nel sottrarsi alla tentazione di una corrispondenza meccanica fra suono e gesto, individuando piuttosto una relazione capace di generare significati ulteriori.

La creazione di Monica Casadei si muove in questa direzione. Il materiale musicale diventa principio organizzatore, mentre il corpo ne esplora le possibilità visive e dinamiche. Il risultato è un confronto nel quale il patrimonio rossiniano mantiene la propria identità e, al contempo, si apre a un diverso orizzonte interpretativo.

In questa prospettiva, la tradizione si rivela una materia viva, disponibile a nuove interrogazioni. La fedeltà a un classico non coincide necessariamente con la riproduzione delle sue forme originarie: può manifestarsi anche nella capacità di comprenderne le ragioni profonde e di tradurle in una grammatica scenica diversa. Il Barbiere di Siviglia – Ballet trova proprio in questa libertà consapevole una delle proprie ragioni di interesse.

Il Rendano e una programmazione capace di rinnovare il repertorio

La rappresentazione del 31 ottobre assume un significato particolare anche nel contesto della programmazione del Teatro Rendano, che attraverso il progetto dedicato alla Saga di Figaro sviluppa un percorso intorno a uno dei personaggi più fertili della storia del teatro musicale. Il barbiere, il conte d'Almaviva e l'universo di relazioni che li circonda diventano occasioni per esplorare il rapporto fra individuo, società, potere e aspirazione alla libertà.

L'inserimento della produzione di Artemis Danza in questo orizzonte permette di ampliare il campo della riflessione, dimostrando come un medesimo patrimonio narrativo possa essere interrogato attraverso linguaggi diversi. Il melodramma dialoga con la danza contemporanea e la vicenda di Figaro si presta a una lettura nella quale le questioni sociali del passato incontrano le inquietudini del presente.

È qui che la scelta di Chiara Giordano manifesta la propria lungimiranza. Una stagione teatrale acquista spessore quando riesce a costruire relazioni fra le opere, a proporre prospettive interpretative e a offrire al pubblico occasioni di scoperta. La programmazione culturale non si esaurisce nella successione degli appuntamenti: trova la propria ragion d'essere nella capacità di delineare un percorso, di suscitare curiosità e di sollecitare una partecipazione consapevole.

Il Barbiere di Siviglia – Ballet risponde a questa esigenza con una proposta che coniuga riconoscibilità e ricerca, valorizzazione del repertorio e apertura alla contemporaneità. L'esclusiva regionale conferisce inoltre alla serata un rilievo particolare, portando a Cosenza una produzione nella quale la qualità artistica si accompagna a una precisa ambizione culturale.

Una serata di teatro, energia e intelligenza interpretativa

La prova di Artemis Danza lascia emergere una considerazione conclusiva: i classici continuano a esercitare la propria forza quando vengono affidati ad artisti capaci di leggerli con autentica personalità. La creazione di Monica Casadei ha saputo intercettare la vitalità di Rossini, trasferendola in una composizione coreografica che trova nella dimensione collettiva, nell'energia del movimento e nella rilettura contemporanea di Figaro i propri elementi distintivi.

Il pregio dello spettacolo risiede nell'equilibrio fra fedeltà e trasformazione. Il patrimonio musicale rimane il riferimento imprescindibile dell'operazione, mentre la danza ne amplia le possibilità espressive e ne rinnova le implicazioni drammaturgiche. Il risultato è una proposta che dimostra quanto il teatro musicale possa continuare a generare nuove forme di conoscenza quando incontra sensibilità artistiche disposte a misurarsi con la tradizione senza rinunciare alla propria identità.

Monica Casadei emerge come l'artefice di questa riuscita sintesi: la sua concezione coreografica rivela una visione riconoscibile, una solida capacità compositiva e una particolare attenzione alla relazione fra individuo e collettività. I ballerini e le ballerine di Artemis Danza ne hanno sostenuto la ricerca con un lavoro corale di rilievo, dando concretezza scenica a una costruzione che richiede precisione, ascolto e consapevolezza teatrale.

Al Rendano, Rossini ha dunque trovato una nuova possibilità di esistenza. La sua musica ha attraversato i corpi, il suo teatro si è trasformato in movimento e Figaro ha oltrepassato i confini della propria vicenda per assumere i contorni dell'uomo contemporaneo. Una rilettura convincente, nella quale la danza si afferma come forma di interpretazione critica e il classico torna a parlarci con una voce rinnovata.

Una serata che conferma il valore di una programmazione aperta alla ricerca e riconosce nella contaminazione fra le arti una delle strade più feconde per mantenere vivo il dialogo fra il patrimonio culturale e il pubblico di oggi.